Đại hội MTTQ Việt Nam lần XI: Thông tin về nhân sự khóa mới

Về đề án nhân sự, theo thông tin tại họp báo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã điều chỉnh trình số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI là 405 nhân sự (bằng với khóa X) và đã được cấp có thẩm quyền nhất trí, thông qua tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X.

Trong đó, cơ cấu kết hợp, dự kiến nữ chiếm tỷ lệ 23,31%; người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 50,62%; người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 26,57%, tôn giáo chiếm tỷ lệ 19,55%.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông tin tại họp báo. Ảnh: Quang Vinh

Trao đổi với báo chí, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, số lượng nhân sự Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI không tăng so với nhiệm kỳ trước, nhưng ở một số lĩnh vực, đối tượng có tăng.

Cụ thể, cơ cấu là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng (21 nhân sự). Trong số này, sẽ tăng ở cơ cấu các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, các tập đoàn kinh tế, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế và chuyên gia về quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt, sẽ có thêm thành phần là đại diện các thành phần kinh tế ở các địa bàn kinh tế trọng điểm, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất.

Bà Hà Thị Nga cho biết, trong cơ cấu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với trên 50% ủy viên là người ngoài Đảng, thể hiện được tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của MTTQ…

Điểm mới trong Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2026-2031

Về công tác xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội và sửa đổi Điều lệ, thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉnh sửa dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Các dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi từ Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương, các hội đồng tư vấn, tổ chức thành viên, MTTQ các cấp và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam. Nội dung cũng được công bố trên nhiều cơ quan báo chí để lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn thiện, trình Đại hội.

Toàn cảnh cuộc họp báo.

Trả lời câu hỏi của báo chí về những điểm mới cốt lõi nhất trong nội dung Văn kiện lần này so với các nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Bình Minh, Chánh văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, dự thảo Báo cáo chính trị lần này đặt ra trong bối cảnh rất đặc biệt, kế thừa những điểm ưu việt với 3 nội dung trọng tâm gồm: Cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Đảng vào Báo cáo chính trị; thể hiện vai trò, vị thế lớn hơn của Mặt trận trong việc xây dựng tương tác, đối tác với các tổ chức chính trị - xã hội và các hội đoàn; bám sát các mục tiêu cụ thể.

Đặc biệt, dự thảo xây dựng các nhóm giải pháp vừa mang tính bao quát hết các yêu cầu đối với công tác Mặt trận, vừa mang tính cụ thể để các tổ chức thành viên dễ thực hiện.

"Dự thảo Báo cáo chính trị đã đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: Hoàn thiện cơ chế, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa, ngay từ khâu xây dựng chính sách; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới", ông Minh nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, một điểm mới nổi bật khác so với nhiệm kỳ trước là việc bổ sung chương trình hành động về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã xây dựng kế hoạch hành động gắn kết chặt chẽ với cơ sở. Trong 15 chỉ tiêu nhiệm kỳ, có tới 12 chỉ tiêu gắn trực tiếp với cơ sở. Điều này đảm bảo các hoạt động của Mặt trận thực sự đi vào đời sống người dân.

Cùng với đó là sự phân công nhiệm vụ chi tiết, quy định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, cấp chỉ đạo và tiến độ thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, với phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo". Đồng thời đổi mới lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua việc triển khai nền tảng "Mặt trận số" để tiếp nhận phản hồi của người dân 24/7 và tổ chức các diễn đàn "Nghe dân nói" ở tất cả các cấp.

Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Đại biểu cao tuổi nhất 97 tuổi VOV.VN - Chiều 4/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội đại biểu Toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì họp báo.



