Đại sứ Đặng Minh Khôi: Quan hệ Việt Nam - Nga đang phát triển bền chặt

Chiều 14/5 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi tiếp đoàn Thượng viện Nga do ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Nga dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Andrey Yatskin cho biết Thượng viện Nga đang tập trung xây dựng Kế hoạch hành động chung Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 2026-2028, kế thừa hiệu quả của kế hoạch 25 điểm trước đây.

Dự thảo mới sẽ được cấu trúc theo từng lĩnh vực hợp tác, trọng tâm là năng lượng hạt nhân và giáo dục, trong đó đặc biệt kỳ vọng đạt được thỏa thuận về hợp tác giữa các trường đại học của 2 nước.

Phía Nga cam kết gửi dự thảo đầu tiên cho Việt Nam trong tháng 6 để hai bên hoàn thiện và ký kết tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko dự kiến vào mùa thu tới.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Nga Andrey Vladimirovich Yatskin tại buổi làm việc

Hai bên cũng thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác địa phương, với các cặp kết nối như Altai Krai - Khánh Hòa, Kurgan - Khánh Hòa, khu tự trị Nenets với các đối tác Việt Nam và tái ký thỏa thuận với tỉnh Rostov.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định quan hệ Việt Nam - Nga đang phát triển bền chặt, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao gần đây, hợp tác hạt nhân, dầu khí, giáo dục - đào tạo và đề xuất mở rộng hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương của 2 nước, trong đó có việc kết nghĩa giữa thành phố Saint Petersburg với tỉnh Quảng Trị.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đề nghị tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí theo hướng toàn diện, mở rộng từ thăm dò, khai thác và đào tạo sang chế biến và thương mại dầu khí; đồng thời, nâng tầm hợp tác giáo dục - đào tạo, coi đây là trụ cột lâu dài, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.