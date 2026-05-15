Đại sứ Đặng Minh Khôi: Quan hệ Việt Nam - Nga đang phát triển bền chặt

Thứ Sáu, 06:23, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã tiếp đoàn Thượng viện Nga, hai bên trao đổi nhiều nội dung hợp tác trọng tâm như năng lượng hạt nhân, dầu khí, giáo dục - đào tạo và kết nối địa phương trong giai đoạn 2026-2028.

Chiều 14/5 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi tiếp đoàn Thượng viện Nga do ông Andrey Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Nga dẫn đầu. 

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi tiếp đoàn Thượng viện Nga

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Andrey Yatskin cho biết Thượng viện Nga đang tập trung xây dựng Kế hoạch hành động chung Việt Nam - Liên bang Nga giai đoạn 2026-2028, kế thừa hiệu quả của kế hoạch 25 điểm trước đây.

Hai bên thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân và giáo dục

Dự thảo mới sẽ được cấu trúc theo từng lĩnh vực hợp tác, trọng tâm là năng lượng hạt nhân và giáo dục, trong đó đặc biệt kỳ vọng đạt được thỏa thuận về hợp tác giữa các trường đại học của 2 nước.

Phía Nga cam kết gửi dự thảo đầu tiên cho Việt Nam trong tháng 6 để hai bên hoàn thiện và ký kết tại Hà Nội nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko dự kiến vào mùa thu tới.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Nga Andrey Vladimirovich Yatskin tại buổi làm việc

Hai bên cũng thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác địa phương, với các cặp kết nối như Altai Krai - Khánh Hòa, Kurgan - Khánh Hòa, khu tự trị Nenets  với các đối tác Việt Nam và  tái ký thỏa thuận với tỉnh Rostov.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định quan hệ Việt Nam - Nga đang phát triển bền chặt, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao gần đây, hợp tác hạt nhân, dầu khí, giáo dục - đào tạo và đề xuất mở rộng hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương của 2 nước, trong đó có việc kết nghĩa giữa thành phố Saint Petersburg với tỉnh Quảng Trị.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đề nghị tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí theo hướng toàn diện

Đại sứ Đặng Minh Khôi đề nghị tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu khí theo hướng toàn diện, mở rộng từ thăm dò, khai thác và đào tạo sang chế biến và thương mại dầu khí; đồng thời, nâng tầm hợp tác giáo dục - đào tạo, coi đây là trụ cột lâu dài, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: Việt Nam Nga Đặng Minh Khôi Thượng viện Nga Andrey Yatskin ngoại giao dầu khí năng lượng hạt nhân giáo dục đào tạo quan hệ Việt Nga hợp tác địa phương
“Biểu tượng mới” cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính đạt nhiều kết quả thực chất, nổi bật là việc ký Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam - được xem là công trình “biểu tượng mới”, mở ra tầm nhìn hợp tác chiến lược dài hạn giữa hai nước.

Thúc đẩy tầm nhìn dài hạn trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22/03 đến ngày 25/03/2026.

Thúc đẩy hợp tác nghị viện, tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Nga

VOV.VN - Ngày 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và Đoàn đại biểu cấp cao Đuma Quốc gia Nga đang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga. 

