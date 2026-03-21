Thúc đẩy tầm nhìn dài hạn trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Liên bang Nga lần này mang tính chất toàn diện, đề ra tầm nhìn dài hạn cho quan hệ song phương, đồng thời thảo luận những vấn đề hết sức nóng trong giai đoạn hiện nay như an ninh năng lượng.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính trị hết sức quan trọng khi Đảng, Chính phủ đặt ra các kế hoạch phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, trong đó các mục tiêu rất cụ thể vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chuyến thăm thể hiện nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua tiếp tục có nhiều bước phát triển quan trọng. Quan hệ chính trị - ngoại giao với độ tin cậy chính trị cao không ngừng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao tại các khuôn khổ đa phương; các bộ, ngành, địa phương hai nước cũng chủ động đẩy mạnh hợp tác và trao đổi kinh nghiệm để triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Đặc biệt, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV, Tổng thống Nga Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và cùng Tổng Bí thư trao đổi nhiều định hướng lớn phát triển quan hệ hai nước. Cũng lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam cử đặc phái viên của Tổng Bí thư là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung sang Liên bang Nga để thông báo kết quả Đại hội Đảng và chuyến thăm hết sức thành công.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường củng cố quan hệ hai nước, đồng thời phát huy hơn nữa cơ hội hợp tác quốc tế để ủng hộ cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Đây là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến Liên bang Nga trong năm 2026, mở đầu một loạt sự kiện quan trọng, các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Trọng tâm chính của chuyến thăm là tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là về đầu tư, năng lượng và dầu khí... Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng hết sức nghiêm trọng, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra nhiều định hướng lớn hợp tác giữa hai nước. Hai bên dự kiến ký các Hiệp định quan trọng. Theo đó, Liên bang Nga là đối tác chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Hợp tác năng lượng, dầu khí sẽ được đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa, không những chỉ về thương mại mà cả thăm dò, khai thác cũng như đào tạo cán bộ.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mở ra cơ hội hợp tác về xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và nghệ thuật... Trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng sẽ thăm những công trình quan trọng liên quan đến hệ thống tàu điện ngầm mà hai bên tăng cường hợp tác, tiếp thu kinh nghiệm của Liên bang Nga để phát triển hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam.

Liên bang Nga cũng là đối tác quan trọng hàng đầu về giáo dục đào tạo. Số ứng viên của Việt Nam sang Liên bang Nga học ngày càng đông. Năm 2025, hơn 3.500 ứng viên đã nộp đơn ứng tuyển 1.000 suất học bổng, cho thấy mối quan tâm đang ngày càng tăng.

Về văn học, nghệ thuật và giao lưu nhân dân, năm 2025, thành công với sự kiện festival văn hóa Việt Nam lần đầu tiên trên Quảng Trường Đỏ, chỉ trong 10 ngày đã thu hút gần 1 triệu du khách Nga và nước ngoài đến tham quan. Sau hoạt động này, lượng du khách của Liên bang Nga và Việt Nam tăng đột biến. Năm 2025 ghi nhận 690.000 lượt khách du lịch, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Trong 2 tháng đầu năm nay, hơn 240.000 khách du lịch của Nga đến Việt Nam.

Có thể thấy chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thúc toàn diện các lĩnh vực, đề ra tầm nhìn dài hạn cho quan hệ song phương về chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.... Đồng thời, là đối tác chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, chuyến thăm sẽ đẩy mạnh hợp tác năng lượng, dầu khí; làm sâu sắc hơn nữa không những chỉ về thương mại mà cả thăm dò, khai thác cũng như đào tạo cán bộ.