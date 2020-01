Đại sứ Palestine: Việt Nam là quốc gia dễ dàng tiếp cận thông tin

Mới đây, tổ chức Freedom House đã ra báo cáo về tự do Internet, trong đó xếp Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do Internet. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ những đánh giá trên, đồng thời cho biết: Hiện Việt Nam có hơn 60 triệu người sử dụng Internet (đứng thứ 16 thế giới về số người dùng Internet) với khoảng 55 triệu người đang sử dụng các nền tảng mạng xã hội.



Trao đổi với phỏng viên VOV, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama cho rằng, ông cảm thấy nực cười về đánh giá này.



Đại sứ Palestine Saadi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao ở Việt Nam đã sống gần 20 năm ở Việt Nam cho biết: “Tôi đã làm việc tại rất nhiều quốc gia và tôi có thể khẳng định, Internet và những điều kiện Chính phủ Việt Nam đã tạo cho những người đang sinh sống tại Việt Nam làm cho người ta thấy, Việt Nam là một quốc gia rất quan tâm đến hội nhập, mở cửa và trở thành bạn của tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình, các quốc gia sẵn sàng tôn trọng pháp luật quốc tế, các quốc gia muốn thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và thương mại để phát triển những giá trị của con người”.

Về những đạo luật mới được thông qua như Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, sống ở Việt Nam nhiều năm, Đại sứ Palesine đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong bước đi này: “Các cơ quan truyền thông ở Việt Nam luôn tạo cho chúng tôi những nguồn thông tin để trả lời cho những câu hỏi chúng tôi cần phải biết, đặc biệt về đất nước và con người Việt Nam, tình hình khu vực và tình hình thế giới. Tôi là một người luôn luôn theo dõi thông tin đến từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau để khi giao lưu với mọi người, tôi có đủ thông tin để trao đổi và trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng và vững chắc”.

Đánh giá về độ mở trong tiếp cận thông tin giữa Việt Nam so với các quốc gia khác mà Đại sứ Saadi Salama từng sống, ông cho biết, mình có thể tìm thấy bất cứ thông tin gì trên mạng: “Bây giờ ở Việt Nam có thể dùng được Facebook, Youtube và các mạng xã hội khác rất dễ dàng. Những hình ảnh ảnh hưởng đến văn hóa của chúng ta, ảnh hưởng đến an ninh xã hội của chúng ta, chúng ta cần phải đối phó với nó.

Ở Palestine cũng có luật về an ninh mạng và chúng tôi có thể nghe rất nhiều người Palestine phản đối, nhưng chúng tôi nghĩ rằng, đây là những biện pháp cần phải có để chúng ta bảo vệ những giá trị văn hóa, giá trị truyền thống, bảo vệ sự riêng biệt của người Palestine trong khuôn khổ của cả thế giới, bảo vệ những điều có thể làm cho tương lai tốt đẹp hơn. Lợi ích của quốc gia luôn phải đặt lên trên hết và nếu Việt Nam cảm thấy cần phải áp dụng luật này để phục vụ cho sự phát triển của đất nước”.

Nhìn tổng thể, đại sứ Palestine nhận định, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ dàng tiếp cận thông tin nhất thế giới từ mạng xã hội, từ Internet. Báo cáo của tổ chức Freedom công bố ngày 05/11/2019 lại cho rằng, Việt Nam không có tự do Internet. Đây quả thực là một sự nực cười, một báo cáo phi lý và thiếu khách quan./.

Tổ chức Freedom House ngày 5/11/2019 ra báo cáo về tự do Internet, trong đó xếp Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do Internet. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng khẳng định: "Việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của Việt Nam, được quy định trong Hiến pháp, pháp luật và được thực hiện đầy đủ trên thực tế.

Việt Nam luôn chủ trương thúc đẩy sự phát triển Internet nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đáp ứng những nhu cầu trao đổi thông tin, học tập và làm việc của người dân. Theo thống kê, đến đầu năm 2019, Việt Nam có hơn 60 triệu người sử dụng Internet (đứng thứ 16 thế giới về số người dùng Internet) với khoảng 55 triệu người đang sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

"Hơn 20 năm qua, với tốc độ phát triển nhanh chóng của Internet, Việt Nam đã vươn mình ra thế giới và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Internet đã trở thành một công cụ kết nối vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, chi phí sử dụng Internet tại Việt Nam thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo người dân tiếp cận và sử dụng. Thực tế, Việt Nam hiện đang là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng, sử dụng Internet nhanh nhất thế giới", ông Thắng khẳng định.