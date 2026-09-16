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Đại sứ Phạm Hùng Tâm gặp gỡ, trao đổi với các nghị sĩ đối lập và độc lập Australia

Thứ Tư, 20:48, 16/09/2026
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VOV.VN - Chiều 15/9, tại Nhà Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã tiếp một số nghị sĩ đối lập và độc lập Quốc hội Liên bang Australia để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Australia hiện đang phát triển hết sức tốt đẹp. Australia là một trong các đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư và ODA hàng đầu của Việt Nam. Giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, với hơn nửa triệu lượt du khách Australia thăm Việt Nam năm 2025. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia tháng 8/2026 là một sự kiện lịch sử, và lần đầu tiên hai nước thông qua 3 Tuyên bố chung trong 1 chuyến thăm cấp cao.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhắc lại việc Lãnh tụ và Bộ trưởng Ngoại giao phe đối lập đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thủ đô Canberra trong chuyến thăm vừa qua và khẳng định ủng hộ quan hệ hữu nghị, hợp tác Australia - Việt Nam; nhấn mạnh sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước là rất quan trọng; đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng giữa hai nước; đề nghị phía Australia quan tâm hỗ trợ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

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Đại sứ Phạm Hùng Tâm và các nghị sĩ đối lập và độc lập của Australia. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia)

Hạ nghị sĩ Ted O’Brien, Bộ trưởng Ngoại giao phe đối lập nhấn mạnh ủng hộ quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai nghị viện, bày tỏ quan tâm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch song phương, cũng như khả năng phối hợp và hỗ trợ của phía Australia đối với chiến dịch 500 ngày đên tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Thượng nghị sĩ đảng Tư do đối lập, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Thương mại Nghị viện liên bang Australia Jessica Collins bày tỏ quan tâm đến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời đánh giá cao vai trò của cộng đồng người gốc Việt tại Australia.

Thượng nghị sĩ Jessica Collins cũng trao đổi với Đại sứ Phạm Hùng Tâm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác giữa các cường quốc bậc trung ở khu vực.

Việt Nga/VOV-Australia
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