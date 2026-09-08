Vùng lãnh thổ Bắc Australia muốn mở đường bay thẳng với Việt Nam

Trong các cuộc gặp, các đại diện Vùng lãnh thổ Bắc Australia đều mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam và mong muốn nhanh chóng mở đường bay thẳng kết nối Darwin với Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Vùng lãnh thổ Bắc Australia, hôm nay Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đã có một ngày làm việc hiệu quả với 7 hoạt động đối ngoại quan trọng, gặp gỡ hầu hết lãnh đạo chủ chốt của chính quyền và chính giới Vùng lãnh thổ Bắc Australia, gồm chào xã giao Thống đốc David Connolly, làm việc với Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á Robyn Cahill, Điều phối viên Lãnh thổ Stuart Knowles, Thị trưởng Peter Styles, Giám đốc Văn phòng Bắc Australia của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) Suzy Wilson, Phó Thủ lĩnh phe Đối lập (Công đảng) Ed Smelt, cùng một cuộc trao đổi bàn tròn với các quan chức phụ trách thương mại, nông nghiệp, giáo dục và kết nối với Việt Nam.

Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh cùng bà Robyn Cahill, Bộ trưởng Thương mại, Kinh doanh và Quan hệ châu Á tại Nhà Quốc hội Bắc Australia. Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Perth.

Các cuộc gặp diễn ra trong không khí hữu nghị và thẳng thắn. Hai bên cùng nhìn nhận quan hệ Việt Nam - Australia đang có những bước tiến tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi đầu tháng 8. Từ nền tảng đó, cả hai phía nhất trí cần phối hợp chặt chẽ hơn để đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vùng lãnh thổ Bắc Australia phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có - không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, mà còn mở rộng sang những hướng đi mới như đất hiếm, khí hóa lỏng, cùng với tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Phía Bắc Australia đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt tại địa bàn và cam kết sẽ thúc đẩy các đề nghị của Việt Nam về việc tạo thuận lợi hơn nữa cho thị thực của du học sinh và lao động Việt Nam.

Từ Dinh Thống đốc đến bàn tròn doanh nghiệp

Tiếp Tổng Lãnh sự tại Dinh Thống đốc, Thống đốc David Connolly bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước, con người và những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt trong bức tranh đa văn hóa của Vùng lãnh thổ Bắc Australia. Quan tâm tới các cải cách hành chính đang diễn ra tại Việt Nam, Thống đốc David Connolly cho biết muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác sẵn có với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh cùng Thống đốc Lãnh thổ Bắc Australia và Phu nhân tại Dinh Thống đốc. Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Perth.

Điều phối viên Lãnh thổ Stuart Knowles - vị trí được lập ra từ tháng 5/2024 với thẩm quyền đặc biệt để điều phối, sắp xếp lại ưu tiên và đẩy nhanh các dự án phát triển của Bắc Australia - khẳng định sẽ dành mọi ưu tiên và tăng tốc phê duyệt cho các dự án hợp tác với Việt Nam.

Bộ trưởng Robyn Cahill chia sẻ ấn tượng sâu sắc từ chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh hồi trung tuần tháng 8, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ chính quyền, doanh nghiệp và các trường đại học. Bà Robyn Cahill đánh giá cao tiềm năng hợp tác giáo dục - đào tạo, khẳng định Vùng lãnh thổ Bắc Australia sẵn sàng tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam học tập, tìm việc làm và thực tập.

Darwin và những nhịp cầu văn hóa

Thị trưởng Darwin Peter Styles nhắc đến vai trò của cộng đồng người Việt qua Lễ hội Đèn lồng - Hoa đăng hằng năm, hoan nghênh các đoàn Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Ông cho biết quan hệ kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh đã được Hội đồng thành phố Darwin thông qua, và bày tỏ mong muốn sớm có dịp đến thăm Việt Nam.

Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh cùng ông Ed Smelt, Phó Thủ lĩnh phe Đối lập (Công đảng) tại Bắc Australia. Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Perth.

Phó Thủ lĩnh phe Đối lập Ed Smelt cho biết bà Selena Uibo, Thủ lĩnh phe Đối lập, do bận công tác nên không thể tham dự, nhưng đã gặp gỡ ngắn Tổng Lãnh sự tại Lễ hội Đèn lồng - Hoa đăng hôm 5/9. Ông Ed Smelt khẳng định cả hai chính đảng tại Australia đều coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng lên tiếng để tháo gỡ các vướng mắc về nhập cư và thị thực cho sinh viên, lao động Việt Nam.

Giám đốc Văn phòng Vùng lãnh thổ Bắc Australia của Bộ Ngoại giao Australia, bà Suzy Wilson, bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn với đánh giá về đà phát triển của quan hệ song phương, cam kết hỗ trợ chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có việc phát triển quan hệ với chính quyền các cấp của Việt Nam.

Kỳ vọng một đường bay thẳng

Tại buổi trao đổi bàn tròn, các đại biểu Vùng lãnh thổ Bắc Australia đã điểm lại những hợp tác điển hình với Việt Nam trong nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, đầu tư và cảng biển, đồng thời mong muốn thúc đẩy nhập khẩu máy móc nông nghiệp Việt Nam để cân bằng cán cân thương mại. Trong các cuộc gặp, các lãnh đạo Vùng lãnh thổ Bắc Australia đã nhiều lần nhắc đến một mong muốn chung, đó là sớm có đường bay thẳng kết nối Việt Nam với Darwin được ví như "cánh cổng vào châu Á" của Australia - trong bối cảnh thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch giữa hai bên đang trên đà tăng trưởng.

Khép lại chuyến làm việc, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Vùng lãnh thổ Bắc Australia để tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng hai bên đang có. Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đề xuất hai bên triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm kết nối và thúc đẩy nhanh thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, mở rộng sang năng lượng và khoáng sản thiết yếu; đồng thời tìm giải pháp hiệu quả để tăng cường đưa lao động Việt Nam sang Vùng lãnh thổ Bắc Australia làm việc, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh của khu vực này. Ông cũng đề xuất tăng cường trao đổi đoàn các cấp để củng cố hiểu biết, lòng tin và mở thêm nhiều cơ hội hợp tác.

Nhân chuyến thăm, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh cũng đã gặp một số đại diện cộng đồng người Việt tại Darwin và vùng phụ cận đúng vào mùa vụ bận rộn của nhiều nông trại, lắng nghe tâm tư và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn; đồng thời gặp gỡ đại diện sinh viên Việt Nam tại địa bàn, động viên các em chăm chỉ học tập, phát triển bản thân và gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau.