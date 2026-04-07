Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết Lào, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống

Đại sứ Đặng Minh Khôi đã gửi lời chúc năm mới tới Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Moskva, nhấn mạnh ý nghĩa của Tết cổ truyền Bunpimay không chỉ là dịp khởi đầu năm mới mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần duy trì sự gắn bó giữa hai dân tộc. Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định rằng quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, được hun đúc qua lịch sử, luôn bền chặt, thủy chung và trong sáng. Về phần mình, Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những tình cảm sâu sắc của Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp năm mới đồng thời bày tỏ mong muốn hai Đại sứ quán tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Nữ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Moscow

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực truyền thống và chia sẻ những nét đặc sắc trong phong tục đón Tết của mỗi nước. Điểm nhấn của buổi gặp là nghi lễ buộc chỉ cổ tay – một phong tục đặc trưng của Lào, mang ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, may mắn và bình an. Những sợi chỉ trắng được trao gửi kèm theo lời chúc chân thành đã góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, gắn kết giữa những người anh em Việt – Lào.

Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy (bên trái) đang chuẩn bị cho nghi lễ buộc chỉ cổ tay

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp trao gửi lời chúc năm mới, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ Việt – Lào luôn gắn bó, thủy chung, tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong bối cảnh hội nhập quốc tế.