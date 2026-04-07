Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết Lào, thắt chặt tình hữu nghị truyền thống

Thứ Ba, 06:07, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào ở thủ đô Moscow nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đã gửi lời chúc năm mới tới Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Moskva, nhấn mạnh ý nghĩa của Tết cổ truyền Bunpimay không chỉ là dịp khởi đầu năm mới mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần duy trì sự gắn bó giữa hai dân tộc. Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định rằng quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, được hun đúc qua lịch sử, luôn bền chặt, thủy chung và trong sáng. Về phần mình, Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những tình cảm sâu sắc của Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp năm mới đồng thời bày tỏ mong muốn hai Đại sứ quán tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Dai su quan viet nam tai nga chuc tet lao, that chat tinh huu nghi truyen thong hinh anh 1
Nữ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Moscow

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực truyền thống và chia sẻ những nét đặc sắc trong phong tục đón Tết của mỗi nước. Điểm nhấn của buổi gặp là nghi lễ buộc chỉ cổ tay – một phong tục đặc trưng của Lào, mang ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, may mắn và bình an. Những sợi chỉ trắng được trao gửi kèm theo lời chúc chân thành đã góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, gắn kết giữa những người anh em Việt – Lào.

Dai su quan viet nam tai nga chuc tet lao, that chat tinh huu nghi truyen thong hinh anh 2
Đại sứ Lào Siphandone Oybuabuddy (bên trái) đang chuẩn bị cho nghi lễ buộc chỉ cổ tay

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp trao gửi lời chúc năm mới, mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ Việt – Lào luôn gắn bó, thủy chung, tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Minh Phượng/VOV-Moscow
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 31/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường đã có các cuộc tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 31/3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường đã có các cuộc tiếp kiến Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

Việt Nam chúc mừng các lãnh đạo cấp cao Lào

VOV.VN - Chiều qua (23/3), tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane nhân dịp Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

VOV.VN - Chiều qua (23/3), tại thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane nhân dịp Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Việt Nam chúc mừng 71 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Chiều 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2026).

VOV.VN - Chiều 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2026).

