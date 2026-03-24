Việt Nam chúc mừng các lãnh đạo cấp cao Lào

Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trân trọng chuyển các Điện chúc mừng của: Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Sonexay Siphandone; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Phó Chủ tịch nước Viengthong Siphandone; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tới Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được từ trước đến nay; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới toàn diện của Lào và luôn sát cánh, đồng hành, dành sự ủng hộ, ưu tiên cao nhất cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm chúc mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đại sứ tin tưởng với năng lực, uy tín và bề dày kinh nghiệm, lãnh đạo cấp cao Lào sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước và nhân dân Lào anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X (giai đoạn 2026 - 2030), xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, Đại sứ chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao Lào, cũng như cá nhân ông Thongsavan Phomvihane đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phát huy vai trò là cầu nối, điều phối triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ cũng như các kế hoạch hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Quang cảnh buổi gặp

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane bày tỏ cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng và chuyển Điện mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân ông ngay sau khi Quốc hội Lào khóa X bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Điều này đã thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới giữa Việt Nam và Lào.

Ông Thongsavan Phomvihane khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; trao đổi cụ thể một số phương hướng, nội dung hợp tác để triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược”, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đơm hoa kết trái, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.