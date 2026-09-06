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Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tổ chức kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Chủ Nhật, 16:22, 06/09/2026
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VOV.VN - Tối 4/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán tại thủ đô Islamabad.

Sự kiện đã thu hút sự tham dự của đông đảo khách mời, trong đó có sự hiện diện của Nghị sĩ quốc hội Pakistan Maulana Nasim Ali Shah, Đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Pakistan; Trưởng đoàn Ngoại giao, Đại sứ, Đại biện nhiều quốc gia, cùng đông đảo đại diện ngoại giao đoàn, bạn bè Việt Nam và cộng đồng người Việt ở thủ đô Islamabad.

Dai su quan viet nam tai pakistan to chuc ky niem 81 nam quoc khanh 2 9 hinh anh 1
Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tổ chức kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của Ngày Quốc khánh 2/9, điểm lại những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong 81 năm qua; nhấn mạnh về thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng với việc đề ra chiến lược và lộ trình phấn đấu để Việt Nam thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm: trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam-Pakistan trong hơn 50 năm qua, Đại sứ Phạm Anh Tuấn cho rằng, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế và văn hóa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của mối quan hệ Việt Nam - Pakistan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai dân tộc, vì hòa bình và phát triển ở khu vực.

Nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam, Lãnh đạo Pakistan đã đúc kết một số bài học từ kinh nghiệm của Việt Nam như: lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, hội nhập kinh tế toàn cầu, chuyển đổi mô hình từ nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp công nghệ cao; thuận lợi hóa và thu hút đầu tư, chú trọng đầu tư cho thế hệ tương lai; chiến lược Đổi Mới một cách kiên trì, liên tục, nhất quán và trên tầm nhìn quốc gia. Nghị sĩ Maulana Nasim Ali Shah cho rằng, Pakistan không nhất thiết sao chép mô hình phát triển của Việt Nam mà cần học tiếp, tiếp thu có chọn lọc những bài học kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế.

Dai su quan viet nam tai pakistan to chuc ky niem 81 nam quoc khanh 2 9 hinh anh 2
Đại sứ Phạm Anh Tuấn phát biểu.

Trước đó, ngày 2/9, trên trang X chính thức, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zadari đã đăng lời chúc mừng gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 81. Trong thư, Tổng thống Pakistan nhấn mạnh, kể từ khi giành độc lập năm 1945, Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức và đạt được những tiến bộ vượt bậc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội; khẳng định Pakistan luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam và cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác song phương nhằm phát huy tối đa tiềm năng vì lợi ích chung của hai dân tộc.

Tổng thống Zardari cho biết, hai nước đang hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Nhân dịp này, Tổng thống cũng trân trọng gửi lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm Pakistan để kỷ niệm mốc lịch sử quan trọng này và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Tại Lễ kỷ niệm, trong không khí ấm cúng và thắm tình hữu nghị, Đại sứ quán cũng bố trí không gian trưng bày và giới thiệu văn hóa và ẩm thực Việt Nam.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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