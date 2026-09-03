Long trọng kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Philippines và Myanmar

Tối ngày 2/9/2026, tại thủ đô Manila, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976 - 12/7/2026).

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài TNVN (VOV) tại Indonesia thông tin, tham dự buổi lễ, về phía Philippines có bà Ma. Theresa Lazaro, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines; bà Maria Andrelita S. Austria, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines; ông Andres Castor Centino, Bộ trưởng, Trợ lý Tổng thống Philippines phụ trách các vấn đề hàng hải cùng nhiều đại diện thuộc Phủ Tổng thống, Thượng viện, Hạ viện, và các cơ quan, Bộ, ngành Philippines; đại diện các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Philippines.

Về phía Ngoại giao đoàn có Đức Tổng Giám mục Charles John Brown, Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines, Trưởng đoàn ngoại giao tại Philippines cùng các Đại sứ, đại biện, đại diện cơ quan ngoại giao các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, Lãnh sự danh dự các nước, cùng đông đảo bạn bè quốc tế có tình cảm yêu mến và thân thiết với Việt Nam.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và gia đình; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động, đầu tư tại Philippines và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Philippines.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lại Thái Bình nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi đồng thời kỷ niệm hai dấu mốc quan trọng: 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines. Đại sứ khẳng định, kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7/1976, hai nước đã cùng nhau xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, sự gần gũi về địa lý và lợi ích chiến lược, và khát vọng chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Trải qua nửa thế kỷ, trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động sâu sắc, quan hệ Việt Nam - Philippines đã không ngừng phát triển, trở thành quan hệ hợp tác toàn diện, năng động trên nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, thương mại - đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đại sứ cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào tháng 6/2026 đã đưa quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược tăng cường, mở ra một khuôn khổ hợp tác mới và những cơ hội hợp tác rộng lớn hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Hướng tới chặng đường 50 năm tiếp theo, Đại sứ Lai Thái Bình nhấn mạnh Việt Nam và Philippines cần tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và các vấn đề xã hội; đồng thời đầu tư nhiều hơn cho thế hệ trẻ thông qua trao đổi sinh viên, hợp tác giáo dục, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân…

Đại diện Bộ Ngoại giao Philippines, Thứ trưởng Ngoại giao Maria Andrelita S. Austria, nhiệt liệt chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển và quá trình xây dựng đất nước của Việt Nam. Bà khẳng định quan hệ Philippines - Việt Nam trong 50 năm qua đã không ngừng trưởng thành và phát triển, với hợp tác ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường là minh chứng cho chiều sâu của lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong nửa thế kỷ qua, đồng thời tạo khuôn khổ vững chắc để chuyển hóa những nguyện vọng chung thành các chương trình hợp tác cụ thể vì lợi ích của nhân dân hai nước, khu vực và Cộng đồng ASEAN. Bà bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục xây dựng một quan hệ đối tác tham vọng hơn, tự cường hơn và hướng tới tương lai, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí hân hoan, ấm áp và trang trọng, là dịp để các vị khách cùng nhìn lại chặng đường 81 năm phát triển của Việt Nam và 50 năm hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines, chúc mừng các thành tựu phát triển và thể hiện niềm tin vào một giai đoạn phát triển mới của Việt Nam cũng như của quan hệ song phương Việt Nam - Philippines.

Cũng trong tối 2/9, tại thành phố Yangon, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

81 năm Quốc khánh Việt Nam.

Phóng viên VOV thường trú tại Thái Lan đưa tin, tham dự buổi lễ có Ngài U Min Naung - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi Myanmar, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Hội Hữu nghị Myanmar - Việt Nam; các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Yangon; cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Myanmar.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của Ngày Quốc khánh 2/9, điểm lại những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam trong 81 năm qua và thông tin về hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030, 2045 cũng như đường lối đối ngoại của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar, Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai dân tộc, vì hòa bình và phát triển ở khu vực.

Thay mặt chính phủ Myanmar, Bộ trưởng U Min Naung gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam; khẳng định Myanmar luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam luôn là người bạn tin cậy của Myanmar và mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương cũng như phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng mời gọi doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tăng cường đầu tư, kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu hợp tác, khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở quy định pháp luật sở tại.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tích cực phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Tổng thống Myanmar và Phu nhân. Chuyến thăm cấp cao này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực mới đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Myanmar ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Lễ Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Yangon đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng và thắm tình hữu nghị. Tại buổi lễ, các khách quý quốc tế và bà con kiều bào đã cùng thưởng thức không gian văn hóa, ẩm thực truyền thống và chia sẻ những tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Lần đầu tiên cờ Việt Nam tỏa sáng trên Tòa thị chính Perth, mừng Quốc khánh VOV.VN - Cờ Việt Nam lần đầu được chiếu sáng trên Tòa thị chính Perth, Australia, trong lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, tạo dấu ấn đặc biệt với cộng đồng người Việt.