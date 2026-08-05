Đại tá Lê Hồng Giang giữ chức Phó Giám đốc Công an Cao Bằng

Chiều 4/8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Đại tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công An cho Đại tá Lê Hồng Giang

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng đồng chí Đại tá Lê Hồng Giang được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Lê Hồng Giang sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm công tác; cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Đại tá Lê Hồng Giang được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Hồng Giang tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Lê Hồng Giang, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Giang bày tỏ vinh dự khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.