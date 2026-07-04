English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an tỉnh Cao Bằng bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc

Thứ Bảy, 17:13, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/7/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng tổ chức bàn giao 1 đối tượng truy nã quốc tịch Trung Quốc cho lực lượng chức năng Trung Quốc để xử lý theo quy định. 

Đối tượng là Yang Kai Xian (sinh năm 1972, trú tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), bị Công an tỉnh Hà Nam, Trung Quốc truy nã từ năm 2019 về tội “Đánh bạc trái phép”. Sau khi bị truy nã, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

cong an tinh cao bang ban giao doi tuong truy na quoc te cho phia trung quoc hinh anh 1
Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng trao trả đối tượng cho lực lượng chức năng phía Trung Quốc.

Thực hiện công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, ngày 27/6/2026, tại tổ dân phố Hợp Giang 12, Phòng Quản lý xuất  cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Việc phát hiện, bắt giữ và bàn giao thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và Trung Quốc trong bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.

CTV Hoàng Tiến/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội phát hiện đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế khi kiểm tra lưu trú
Hà Nội phát hiện đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế khi kiểm tra lưu trú

VOV.VN - Kiểm tra lưu trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) phát hiện một công dân Hàn Quốc quá hạn tạm trú, đồng thời đang bị Interpol truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc. Đối tượng đã được bàn giao cho phía Hàn Quốc để xử lý theo quy định.

Hà Nội phát hiện đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế khi kiểm tra lưu trú

Hà Nội phát hiện đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế khi kiểm tra lưu trú

VOV.VN - Kiểm tra lưu trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) phát hiện một công dân Hàn Quốc quá hạn tạm trú, đồng thời đang bị Interpol truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc. Đối tượng đã được bàn giao cho phía Hàn Quốc để xử lý theo quy định.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

VOV.VN - Sau gần 30 năm lẩn trốn theo lệnh truy nã đặc biệt về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng Mùa Nênh Thông bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào).

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào

VOV.VN - Sau gần 30 năm lẩn trốn theo lệnh truy nã đặc biệt về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng Mùa Nênh Thông bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào).

Đối tượng người nước ngoài lừa đảo hơn 8 triệu Nhân dân tệ, trốn truy nã
Đối tượng người nước ngoài lừa đảo hơn 8 triệu Nhân dân tệ, trốn truy nã

Zhang Shixing tự nhận quyền sở hữu một số bộ phim, lừa nhiều người ký hợp đồng làm phụ đề cho phim... qua đó lừa nhiều bị hại với tổng số tiền 8,23 triệu Nhân dân tệ.

Đối tượng người nước ngoài lừa đảo hơn 8 triệu Nhân dân tệ, trốn truy nã

Đối tượng người nước ngoài lừa đảo hơn 8 triệu Nhân dân tệ, trốn truy nã

Zhang Shixing tự nhận quyền sở hữu một số bộ phim, lừa nhiều người ký hợp đồng làm phụ đề cho phim... qua đó lừa nhiều bị hại với tổng số tiền 8,23 triệu Nhân dân tệ.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật