Công an tỉnh Cao Bằng bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cho phía Trung Quốc

Đối tượng là Yang Kai Xian (sinh năm 1972, trú tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), bị Công an tỉnh Hà Nam, Trung Quốc truy nã từ năm 2019 về tội “Đánh bạc trái phép”. Sau khi bị truy nã, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng trao trả đối tượng cho lực lượng chức năng phía Trung Quốc.

Thực hiện công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, ngày 27/6/2026, tại tổ dân phố Hợp Giang 12, Phòng Quản lý xuất cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Việc phát hiện, bắt giữ và bàn giao thành công đối tượng truy nã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và Trung Quốc trong bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới.