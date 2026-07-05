Công an Cao Bằng đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao

Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp theo phương châm “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, lực lượng Công an Cao Bằng đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, khám phá 110 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 99%; bắt, xử lý 234 đối tượng; phát hiện, xử lý 57 vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 10 đối tượng truy nã, trong đó có 2 đối tượng truy nã ngoại tỉnh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an tỉnh Cao Bằng đạt kết quả nổi bật.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma túy, lực lượng chức năng phát hiện 209 vụ với 311 đối tượng; thu giữ 21 bánh heroin, hơn 1.000 gam ma túy tổng hợp, hơn 20 gam nhựa thuốc phiện và 0,2 gam hồng phiến, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng và chức vụ, Công an tỉnh phát hiện 220 vụ với 246 đối tượng vi phạm. Đáng chú ý, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt kết quả nổi bật. Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 37 vụ, 40 đối tượng đánh bạc trên không gian mạng với số tiền trên 785 triệu đồng; đồng thời phát hiện, xử lý 1 vụ với 68 đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định khoảng 2.300 tỷ đồng.

Cùng với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Cao Bằng cũng phát huy vai trò xung kích trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Trước diễn biến thời tiết cực đoan, mưa lớn cục bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại một số địa bàn, lực lượng Công an đã huy động hơn 300 lượt phương tiện, hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức cảnh báo tại các khu vực ngập úng, nguy cơ sạt lở; tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn, thông suốt các tuyến giao thông.

Ghi nhận những kết quả đạt được, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2026, tập thể Công an tỉnh Cao Bằng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 16 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể được công nhận là điển hình tiên tiến cấp Bộ.

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng “xã không ma túy”; triển khai các giải pháp kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lương Văn Thiểm cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm.

“Chúng tôi mong muốn và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về các chủ trương, chính sách về đảm bảo an ninh trật tự và tinh thần sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời tuyên truyền các thông tin cảnh báo tội phạm, nhất là các thủ đoạn phạm tội mới, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa của nhân dân. Đồng thời tuyên truyền các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công hành chính đến đông đảo người dân. Công an tỉnh Cao Bằng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, bảo đảm cung cấp thông tin nhanh chóng theo đúng quy định cho phóng viên các cơ quan báo chí”, Đại tá Lương Văn Thiểm đề nghị.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là cơ sở để Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ cơ sở.