Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Hội nghị Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Quân chủng Hải quân đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải quân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra yêu cầu rất cao, đòi hỏi Quân chủng Hải quân phải luôn cảnh giác, dự báo đúng tình hình từ sớm, từ xa; tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 76/CT-BQP ngày 28/4/2026 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Quân chủng tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; chủ động triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2026; tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện công tác khen thưởng về Đảng năm 2026 chặt chẽ, thực chất. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng trong Quân chủng và phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa"; tổ chức tốt hoạt động đối ngoại quốc phòng, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất với Hải quân các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước lớn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện Đề án Chính phủ điện tử tại Quân chủng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Hải quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu.

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình, động thái mới trên các vùng biển, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc các mục tiêu chiến lược.

Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu.

Quân chủng hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Đợt cao điểm "Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định" (IUU) và Nghị định số 03 của Chính phủ trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Quân chủng có nhiều giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện đột phá "Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ hải đội, cán bộ tàu".

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác xây dựng lực lượng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về thực hiện "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và phương châm "5 vững".

Các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ; ban hành hướng dẫn về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý, phát triển đảng viên; xây dựng, thực hiện nghiêm kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư đúng quy định.

Công tác chính sách, dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Quân chủng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sâu rộng, đạt hiệu quả cao.