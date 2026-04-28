Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Gia Lai

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), ngày 27/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác của Trung ương đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn công tác nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; quyết tâm xây dựng Quân đội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển giàu đẹp, văn minh của đất nước.

Sau lễ viếng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm các gia đình thương binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hiện đang sinh sống tại phường Quy Nhơn Nam. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Minh Tâm, gia đình bà Lê Thị Minh Tâm và gia đình ông Phan Tiến.

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình thương binh tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe và trao những phần quà tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chăm lo, động viên đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung.