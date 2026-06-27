Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ khởi công xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng chống lũ

Sáng nay 27/6, tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Chương trình đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại các thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Chương trình nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đại diện Ban, Bộ nghành và tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng các hộ dân.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 27 xã, phường. Mỗi công trình có diện tích xây dựng khoảng 220 m², diện tích sử dụng trên 440 m², gồm 2 tầng với móng bê tông cốt thép, khung thép kiên cố và sàn vượt lũ. Công trình đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong tình huống thiên tai khẩn cấp. Các công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/9/2026, kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.

Dự lễ khởi công, ông Vũ Ngọc Quân, thôn Phú Hữu, xã Hoà Thịnh người từng tham gia cứu 31 nạn nhân thoát khởi nước lũ an toàn hồi cuối năm ngoái vui mừng bày tỏ: “Đợt lũ vừa rồi ngập hết. Tôi có chiếc ghe nên đưa mẹ và các cháu đến nơi an toàn, rồi quay lại cứu thêm 31 người trong thôn. Giờ được xây nhà tránh lũ, bà con yên tâm lắm. Mỗi khi thiên tai xảy ra sẽ có nơi trú tránh an toàn. Bà con xóm làng ai cũng mừng.”

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương có địa bàn rộng, nhiều khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Những năm gần đây, thiên tai đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Việc đầu tư xây dựng hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ là yêu cầu cấp thiết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình; đồng thời giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính phân bổ vốn cho các chủ đầu tư là các Ban Quản lý dự án để lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công. Các công trình phải được xây dựng bảo đảm chất lượng tốt nhất và hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối và các đơn vị triển khai thực hiện là các Ban quản lý dự án. Các nhà thầu thi công được yêu cầu phải khẩn trương tập trung nguồn lực để xây dựng, đảm bảo công trình bền, chắc và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Nhân dịp lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đã trao 20 suất quà tặng các hộ nghèo, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp bà con có thêm động lực ổn định cuộc sống.