Đại tướng Phan Văn Giang dự tổng kết công tác bầu cử tại Thái Nguyên

Theo Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên, cuộc bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ từ hiệp thương, giới thiệu ứng cử đến tuyên truyền, bảo đảm cơ sở vật chất và an ninh.

Hội nghị tổng kết công tác cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Thái Nguyên.

Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,97%, nhiều xã phường đạt 100%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lực lượng chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Theo công bố, tỉnh Thái Nguyên có 10 đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI và 59 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm cơ cấu, thành phần và chất lượng.

Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, bài bản trong thực hiện quy trình bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh.

Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo

Nhấn mạnh kết quả đạt được thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Thái Nguyên khẩn trương hoàn tất các bước theo quy định, sớm kiện toàn bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.