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Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Thứ Ba, 17:52, 13/10/2026
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VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, thống nhất thúc đẩy hợp tác quốc phòng, bảo vệ biên giới và tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước.

Chiều 13/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tại Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, từ năm 2026 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định sự ưu tiên coi trọng quan hệ Việt Nam – Campuchia; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục – đào tạo và giao lưu nhân dân; phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Dai tuong phan van giang hoi dam voi bo truong quoc phong campuchia hinh anh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

Khẳng định, cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Các nội dung trong kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý, bảo vệ biên giới; giáo dục, tuyên truyền; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha khẳng định, quan hệ hợp tác Việt Nam – Campuchia là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực, những bước tiến mới trong hợp tác song phương giữa hai nước. Khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên trao đổi, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài Việt Nam – Campuchia.

Đánh giá cao những kết quả thực chất, hiệu quả giữa bộ quốc phòng hai nước thời gian qua, hai Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị của bộ quốc phòng hai nước phối hợp, tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung hợp tác gồm: hợp tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị, tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao các cấp, đối thoại, tham vấn, hợp tác giữa các quân binh chủng, tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển, phối hợp triển khai hiệu quả bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia.

Tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp, quốc phòng, hậu cần quân nhu, kinh tế quốc phòng, tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đề nghị giao cấp làm việc hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm của bộ quốc phòng và quân đội hai nước, bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước đến các cơ quan đơn vị của hai bên.

Kết thúc buổi hội đàm, phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Ký Kế hoạch hợp tác năm 2027.

Nguyên Nhung/VOV1
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