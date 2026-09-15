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Khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026

Thứ Ba, 03:48, 15/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, nội dung các văn kiện đại hội Đoàn và đại hội Đảng các cấp. Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn quân, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

khai mac hoi thi can bo Doan gioi va tuyen truyen vien tre toan quan nam 2026 hinh anh 1
Thượng tướng Lê Quang Minh khai mạc hội thi

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc hội Hội thi khu vực phía Bắc có sự tham gia của 29 đơn vị, từ Quân khu 4 trở ra, với gần 600 cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu. Trong thời gian 4 ngày, các đội trải qua 2 phần thi gồm: Kiến thức, kỹ năng và tuyên truyền viên trẻ.

Khai mạc Hội thi, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai hội thi ở các cơ quan, đơn vị; khẳng định hội thi ở các cấp đã được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cả trong và ngoài Quân đội. Đồng thời nhấn mạnh, hội thi lần này không chỉ là một hoạt động thi tài mà là một đợt sinh hoạt chính trị, lớp bồi dưỡng thực tiễn và diễn đàn để đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau trưởng thành.

Đồng thời, cũng là dịp để đánh giá thực chất chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền của tổ chức Đoàn các cấp; năng lực, trình độ, phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

khai mac hoi thi can bo Doan gioi va tuyen truyen vien tre toan quan nam 2026 hinh anh 2
Các đại  biểu dự hội thi

Thượng tướng Lê Quang Minh mong muốn, từ hội thi này, mỗi cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ nhận thức sâu sắc rằng mình không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên mà còn là người truyền lửa; không chỉ là người triển khai phong trào mà còn là người định hướng; không chỉ tập hợp thanh niên mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ Quân đội.

Với ý nghĩa quan trọng đó, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu, Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức, điều hành hội thi chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch, quy chế; đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực, kỹ năng, phương pháp của từng đội thi và từng cán bộ Đoàn; lựa chọn những cán bộ Đoàn thực sự tiêu biểu, xứng đáng để biểu dương, khen thưởng.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với đơn vị đăng cai và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm hội thi diễn ra an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn, Tuyên truyền viên trẻ và lực lượng tham gia hội thi, cần tham gia thi với tinh thần đoàn kết, tự tin, khiêm tốn, cầu thị, sáng tạo, coi hội thi là cơ hội tốt để học hỏi, trưởng thành, mang những kinh nghiệm quý báu trở về đơn vị.

 

Nguyên Nhung/VOV
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