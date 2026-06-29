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Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ: Chúng tôi sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mọi điều kiện

Thứ Hai, 14:26, 29/06/2026
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VOV.VN - Đêm qua (28/6), lễ tiễn đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam sang cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela đã diễn ra tại sân bay Nội Bài lúc 23h30’. Đây là lần thứ 3 Quân đội nhân dân Việt Nam cử đoàn công tác cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam) làm Trưởng đoàn công tác của đoàn Quân đội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ về quá trình chuẩn bị cho chuyến công tác đặc biệt này.

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Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam) làm Trưởng đoàn công tác của đoàn Quân đội sang cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela

PV: Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, xin ông cho biết về công tác chuẩn bị về con người và thiết bị cho đoàn công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam sang cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela?

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ: Ngay khi nhận được thông tin thảm họa ở Venezuela, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, đánh giá tình hình và tham mưu đề xuất để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả nhất, thiết thực nhất cho Venezuela. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã cử đoàn công tác 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp để sang Venezuela thực hiện hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Song song với nhiệm vụ trên, đoàn công tác của quân đội hỗ trợ Venezuela hơn 60 tấn lương thực thuốc men và các trang thiết bị thiết yếu. Chúng ta bay chuyến đầu tiên là 21h45’ và chuyến thứ hai chở các trang thiết bị, nhu yếu phẩm để giúp Myanmar vào lúc 0h15’. Việc thực hiện những nhiệm vụ này là trách nhiệm, nghĩa vụ nhưng cũng chính là tình cảm của đất nước và nhân dân ta đối với nhân dân Venezuela. Thông qua việc này, chúng ta càng khẳng định vị thế và trách nhiệm của đất nước ta trên trường quốc tế.

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Đoàn làm thủ tục lên máy bay

PV: Thưa ông, đoàn đã có kế hoạch hành động như thế nào ngay khi đặt chân tới Venezuela?

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ: Đoàn bao gồm bộ phận chỉ huy, một đội chó nghiệp vụ để thực hiện công tác tìm kiếm, phát hiện các vị trí nạn nhân và đánh hơi các thi thể trong đống đổ nát. Sau đó, vị trí này lại bàn giao lại cho lực lượng Công binh và các lực lượng tại chỗ giải cứu. Lực lượng Công binh sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng dò tìm bằng hình ảnh, âm thanh và hệ thống radar xuyên tường mà chúng ta đã sử dụng rất hiệu quả trong tìm kiếm cứu nạn nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, cùng với lực lượng tại chỗ của nước bạn để đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời triển khai một tổ quân y đầy đủ bác sĩ nội khoa, ngoại khoa để kịp thời thu dung khám điều trị, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân và vùng tai nạn cũng như các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

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Đội cán bộ chiến sĩ và chó nghiệp vụ ra sân bay

PV: Đây là lần thứ 3 Thiếu tướng trực tiếp làm trưởng đoàn công tác cứu trợ tại hiện trường động đất ở nước ngoài. Cảm xúc của ông như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ: Đoàn công tác lần này của quân đội, đây là lần thứ ba chúng ta đưa lực lượng phương tiện ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Chúng tôi là những người lính thì sẵn sàng đi và thực hiện nhiệm vụ trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. 82 cán bộ, chiến sĩ rất quyết tâm, xác định rõ lập trường, tư tưởng, trách nhiệm. Các đồng chí đi lần này đều có kinh nghiệm và đã 2 lần thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông! 

 

Nguyên Nhung/VOV1
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