Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, sáng 10/7, tại tỉnh Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá kết quả phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác quốc phòng thời gian qua, đồng thời thống nhất các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội đàm

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước vừa hoàn thành chuỗi hoạt động giao lưu biên giới ý nghĩa tại Lào và Việt Nam. Theo Đại tướng, tiếp nối thành công của hai kỳ giao lưu năm 2021 và 2024, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác đặc sắc, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, lan tỏa từ cấp Trung ương đến quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chương trình giao lưu đã cụ thể hóa quan hệ hợp tác chiến lược đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy hợp tác giữa quân đội, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển. Giao lưu lần này càng có ý nghĩa khi được tổ chức tại tỉnh Bolykhamxay của Lào và tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2027) và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2027).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) và Cửa khẩu Nam On (Bolykhamxay) là điểm kết nối tuyến cao tốc chiến lược Hà Nội - Vientiane trong quy hoạch. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ trở thành cầu nối quan trọng, không chỉ thúc đẩy giao thương mà còn góp phần kết nối chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước, hiện thực hóa chủ trương "kết nối ra biển" của Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân khu vực biên giới và việc chăm lo đời sống người dân hai bên biên giới. Theo Đại tướng, thời gian qua, nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào đã phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Những hoạt động trong khuôn khổ giao lưu lần này sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng biên giới giữa hai nước.

Đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết hai bên đã duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; phối hợp tham mưu chiến lược; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, kinh tế quốc phòng và phối hợp giữa quân khu giáp biên, Bộ đội Biên phòng và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước.

Trên cơ sở Nghị định thư hợp tác quốc phòng và Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường hợp tác đào tạo, quản lý và bảo vệ biên giới, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên cũng cần tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn - trạm biên phòng, cụm dân cư hai bên biên giới.

Về phía Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp trọng thị của Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào, khẳng định đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, duy trì các cơ chế hợp tác, giao lưu nhân dân khu vực biên giới, hỗ trợ xây dựng công trình cho Lào và đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về giá trị đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào; phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, tăng cường tuần tra chung, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các cụm di tích và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hướng tới các sự kiện kỷ niệm quan trọng trong quan hệ hai nước vào năm 2027.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao tặng phẩm lưu niệm, khẳng định quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.