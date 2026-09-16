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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13

Thứ Tư, 14:35, 16/09/2026
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VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu củng cố ổn định chiến lược, xây dựng trật tự quốc tế công bằng, bao trùm, dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam đề cao đối thoại, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, phát huy vai trò các cơ chế đa phương và kiên trì giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.

Sáng 16/9, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể 1 với chủ đề “Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược”.  

Dai tuong phan van giang phat bieu tai dien dan huong son bac kinh lan thu 13 hinh anh 1
Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13.

Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nêu rõ việc cần thiết phải xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng, có lợi cho tất cả, đồng thuận, hợp tác và cùng thắng.

Ông đã chia sẻ 6 quan điểm, bao gồm đạt được đồng thuận trong bối cảnh an ninh mới, hợp tác toàn diện bền vững mang lại lợi ích lâu dài; duy trì ổn định với chủ nghĩa đa phương, bảo vệ hệ thống do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung tâm và ủng hộ vai trò lớn hơn của tổ chức này trong giải quyết các vấn đề quốc tế, quan tâm đến lợi ích an ninh chính đáng của các nước; ngăn ngừa nguy cơ với nhận thức từ bài học lịch sử; giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn; phát triển là đảm bảo tốt nhất cho an ninh, chủ động xây dựng tự cường, tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng trong phát triển; làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác thông qua các hành động cụ thể.

Phát biểu tại Phiên toàn thể 1 với chủ đề “Trật tự quốc tế và ổn định chiến lược”, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính bước ngoặt, phức tạp và khó đoán định. Hòa bình, ổn định là khát vọng chung của cộng đồng quốc tế. Các nước vẫn mong muốn chia sẻ những giá trị chung về đẩy mạnh trật tự công bằng bao trùm, dựa trên luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, xung đột quân sự đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới; luật pháp quốc tế thiếu được tôn trọng; cạnh tranh chiến lược nhằm mục đích lôi kéo, tập hợp lực lượng còn phổ biến; sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, thậm chí vũ khí hủy diệt lớn đang làm cho thế giới trở nên nhiều mâu thuẫn và đáng lo ngại.

“Chúng ta đề cao và mong muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương cũng có nghĩa là mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm, dựa trên luật pháp và thể chế quốc tế. Để có một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm như vậy cần đến sự ổn định chiến lược, mà ở đó, môi trường hòa bình được bảo đảm, các quốc gia bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp và thể chế quốc tế, Hiến chương LHQ, các cam kết khu vực”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Dai tuong phan van giang phat bieu tai dien dan huong son bac kinh lan thu 13 hinh anh 2
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại diễn đàn.

Để củng cố nền tảng trật tự quốc tế, xây dựng sự ổn định chiến lược như mong muốn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng cần quan tâm đến 4 vấn đề cơ bản, bao gồm các quốc gia cần thiện chí và chân thành, tin cậy chiến lược và chia sẻ trách nhiệm; luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương LHQ cần được tôn trọng, xem đó là nền tảng điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia; cần phát huy vai trò các cơ chế đa phương, trong đó LHQ là trung tâm trong quản trị an ninh toàn cầu; cần đoàn kết và đồng thuận, giúp đỡ và sẻ chia.

“Việt Nam luôn tôn trọng và thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); đồng thời mong muốn đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với hiệu lực, hiệu quả thực chất và khả thi. Cũng trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)”, theo Đại tướng Phan Văn Giang.

Cũng trong bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ chia sẻ trước thảm họa lũ quét xảy ra mới đây tại khu vực biên giới Trung Quốc và Nepal; đồng thời thông báo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026, sẽ có chủ đề “Hòa bình-Hữu nghị-Hợp tác cùng phát triển”, thể hiện mong muốn của Việt Nam cùng các nước hợp tác phát triển nền quốc phòng ngày càng vững mạnh, để bảo đảm có thể giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, cùng nhau góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13, diễn ra từ ngày 15 đến 17/9 với chủ đề chính “Xây dựng đồng thuận về ổn định, cùng thúc đẩy quản trị an ninh”, đánh dấu kỷ niệm 20 năm diễn đàn được tổ chức. Diễn đàn lần này có sự tham dự của gần 100 đoàn đại biểu chính thức, cũng như các chuyên gia và học giả đến từ các quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế, trong đó có hơn 60 quan chức cấp bộ trưởng trở lên và lãnh đạo quân đội các nước.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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