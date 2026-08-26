Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Thái Nguyên

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Quang Nam, đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của đồng chí Nguyễn Quang Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn đồng chí Nguyễn Quang Nam tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của đồng chí Nguyễn Quang Nam; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, noi gương các thế hệ đảng viên lão thành, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển.