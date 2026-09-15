Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn toàn quân

Trong hai ngày 15-16/9, tại Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn toàn quân năm 2026, các đại biểu tập trung nghiên cứu những nội dung trọng tâm: Đổi mới thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tư duy mới và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam gắn với Chương trình hành động Công đoàn Quân đội 5 năm 2025-2030; nhiệm vụ trọng tâm công tác tài chính Công đoàn trong Quân đội; kỹ năng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tại cơ sở; triển khai Đề án công đoàn thúc đẩy xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025-2030.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn toàn quân năm 2026

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng nhấn mạnh, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam, cơ cấu lại doanh nghiệp Quân đội cùng sự thay đổi nhanh chóng của phương thức sản xuất, việc làm và quan hệ lao động đã tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động công đoàn trong Quân đội.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng phát biểu tại hội nghị

Thực tiễn đó đòi hỏi cán bộ Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, sâu sát cơ sở, có năng lực phát hiện, tham mưu và giải quyết những vấn đề phát sinh. Việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ là giải pháp trực tiếp nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn ở cơ sở.