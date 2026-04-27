Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thứ Hai, 21:46, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thăm, chúc sức khỏe Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và gia đình, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến, góp phần giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau ngày đất nước thống nhất, là những cán bộ chủ chốt của Quân đội, các đồng chí đã cùng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế; không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước và an ninh quốc gia với nhiều thành tựu nổi bật.

Dai tuong phan van giang tham hoi cac dong chi nguyen bo truong bo quoc phong hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc sức khỏe Đại tướng Phạm Văn Trà

Vui mừng thông tin về những kết quả đạt được của toàn quân thời gian qua đến các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.

Dai tuong phan van giang tham hoi cac dong chi nguyen bo truong bo quoc phong hinh anh 2
Đại tướng Phan Văn Giang thăm chúc sức khỏe Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đang tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại tướng Phạm Văn Trà và Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp tục quan tâm theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nguyên Nhung/VOV1
Tag: Đại tướng Phan Văn Giang giải phóng miền Nam hỏi thăm nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng
Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Ngày 20/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Ngày 20/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Bộ Quốc phòng lấy ý kiến danh sách phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND
Bộ Quốc phòng lấy ý kiến danh sách phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND

VOV.VN - Bộ Quốc phòng vừa công bố danh sách 9 tập thể và 19 cá nhân được các đơn vị đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) trong thời kỳ kháng chiến, cùng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới để lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân.

Bộ Quốc phòng lấy ý kiến danh sách phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Bộ Quốc phòng lấy ý kiến danh sách phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND

VOV.VN - Bộ Quốc phòng vừa công bố danh sách 9 tập thể và 19 cá nhân được các đơn vị đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) trong thời kỳ kháng chiến, cùng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới để lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân.

