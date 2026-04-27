Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thăm, chúc sức khỏe Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và gia đình, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến, góp phần giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau ngày đất nước thống nhất, là những cán bộ chủ chốt của Quân đội, các đồng chí đã cùng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế; không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước và an ninh quốc gia với nhiều thành tựu nổi bật.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc sức khỏe Đại tướng Phạm Văn Trà

Vui mừng thông tin về những kết quả đạt được của toàn quân thời gian qua đến các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm chúc sức khỏe Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đang tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại tướng Phạm Văn Trà và Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp tục quan tâm theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.