Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Bày tỏ tin tưởng nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Suren Baghdasaryan sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Armenia, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trân trọng cảm ơn Armenia trước đây trong Liên Xô đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn cán bộ khoa học kỹ thuật.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Armenia

Để tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Tượng đài tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; trân trọng mời Đại sứ Suren Baghdasaryan tham quan tượng đài vào thời gian phù hợp. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Armenia thời gian qua trên các lĩnh vực như: công nghiệp quốc phòng, rà phá bom mìn nhân đạo, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hai bên phối hợp triển khai một số nội dung hợp tác chính, gồm: thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ Quốc phòng Armenia cử các đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng tham dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm cùng đại sứ Armenia và các đại biểu

Đại sứ Suren Baghdasaryan đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế; nhấn mạnh, Armenia sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Đại sứ Suren Baghdasaryan khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ Armenia - Việt Nam nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng hiệu quả, thiết thực.