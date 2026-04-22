中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Thứ Tư, 21:33, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 22/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan.

Bày tỏ tin tưởng nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Suren Baghdasaryan sẽ thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Armenia, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trân trọng cảm ơn Armenia trước đây trong Liên Xô đã ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo cho Việt Nam hàng nghìn cán bộ khoa học kỹ thuật.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Armenia

Để tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Tượng đài tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; trân trọng mời Đại sứ Suren Baghdasaryan tham quan tượng đài vào thời gian phù hợp. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Armenia thời gian qua trên các lĩnh vực như: công nghiệp quốc phòng, rà phá bom mìn nhân đạo, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hai bên phối hợp triển khai một số nội dung hợp tác chính, gồm: thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; công nghiệp quốc phòng; hợp tác đào tạo.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ Quốc phòng Armenia cử các đoàn lãnh đạo, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng tham dự và tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm cùng đại sứ Armenia và các đại biểu

Đại sứ Suren Baghdasaryan đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế; nhấn mạnh, Armenia sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng. Đại sứ Suren Baghdasaryan khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy quan hệ Armenia - Việt Nam nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Nguyên Nhung/VOV1
Tag: Phan Văn Giang Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Armenia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Phan Văn Giang dự tổng kết công tác bầu cử tại Thái Nguyên
VOV.VN - Ngày 29/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự Hội nghị tổng kết công tác cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự nhiều hoạt động tại Trung Quốc
VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, sáng 19/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự các hoạt động tại Trung Quốc.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội