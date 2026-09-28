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Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên

Thứ Hai, 16:37, 28/09/2026
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VOV.VN - Ngày 28/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thượng tướng Ryo Chol Ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Nhấn mạnh Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội nhân dân Triều Tiên dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Ryo Chol Ung tại buổi tiếp
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Quang cảnh buổi tiếp

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn, nhằm cụ thể hóa những nội dung hợp tác trong Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2025; đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Triều Tiên; khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thiết thực.

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Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Thượng tướng Ryo Chol Ung tại buổi tiếp

Thượng tướng Ryo Chol Ung cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa hơn nữa những nội dung hợp tác đã được thống nhất trong Ý định thư về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Ryo Chol Ung chụp ảnh cùng các đại biểu

Thượng tướng Ryo Chol Ung mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, qua đó góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên ngày càng thực chất, hiệu quả.

PV/VOV.VN
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