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Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương lãnh đạo quân đội các nước

Thứ Tư, 20:48, 16/09/2026
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VOV.VN - Bên lề Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 tại Trung Quốc, chiều 16/9, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có những cuộc gặp song phương lãnh đạo quân đội các nước.

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Đại tướng Phan Văn Giang gặp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Gặp Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp, triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2026 của các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước trong thời gian qua, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ được lãnh đạo cấp cao hai nước giao cho Bộ Quốc phòng mỗi nước triển khai thực hiện.

Hai bên thống nhất cùng nhau tập trung triển khai tốt các nội dung quan hệ hợp tác, trọng tâm là: Phối hợp tổ chức thành công gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia và chứng kiến Diễn tập chung cứu hộ - cứu nạn giữa quân đội ba nước; phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/2027), 50 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/2027) bảo đảm ý nghĩa, có tính lan tỏa sâu rộng. Đại tướng Khamlieng Outhakaysone chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang có bài phát biểu hay và phần trả lời tại diễn đàn rất ấn tượng.

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Đại tướng Phan Văn Giang gặp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

Gặp Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những kết quả đạt được thời gian qua là nỗ lực của hai nhà nước, hai quân đội vì sự phát triển chung. Mong rằng các nội dung hợp tác giữa hai bộ quốc phòng ngày càng hiệu quả hơn. Nhấn mạnh năm 2027 kỷ niệm 60 năm thiết lập ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bộ quốc phòng có những nội dung thiết thực nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này. Hội chợ thương mại tới đây được tổ chức tại Campuchia sẽ là cơ hội quý, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Mong đất nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tìm kiếm, quy tập hào cốt liệt sĩ là chuyên gia, quân tinh nguyện hy sinh tại Campuchia, đóng góp thiết thực vào thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm.

Đại tướng Tea Seiha cho biết đã lắng nghe và đánh giá cao bài phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang tại diễn đàn. Nhấn mạnh, bài phát biểu đã truyền đi thông điệp cũng như quyết tâm của Việt Nam trách nhiệm với những vấn đề chung. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam đang ngày càng phát triển trên các lĩnh vực. Cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là trong chăm sóc sức khoẻ cán bộ. Đánh giá cao nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, vui mừng mong chờ đến dự triển lãm tháng 12 tới tại Hà Nội để tận mắt chứng kiến sự phát triển này.

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Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing

Gặp song phương Ngài Chan Chun Sing - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore được triển khai ngày càng thực chất và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng, tham vấn, trao đổi thông tin; hợp tác quân, binh chủng, an ninh, an toàn hàng hải; đào tạo; giao lưu sĩ quan trẻ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương...

Hai bên nhất trí thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã được ký kết, sẽ tập trung triển khai các nội dung quan hệ hợp tác đạt chất lượng, hiệu quả, trước mắt tập trung phối hợp tổ chức thành công Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 17 tại Singapore. Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời và bày tỏ vui mừng được đón lãnh đạo Bộ Quốc phòng Singapore tham dự và doanh nghiệp quân đội Singapore tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới tại Hà Nội.

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Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xã giao Thiếu tướng Stephan Willer, Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng Bộ Quốc phòng Đức

Tiếp xã giao Thiếu tướng Stephan Willer - Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Đức thời gian qua đã có sự phát triển tốt đẹp. Nổi bật là các nội dung hợp tác về gìn giữ hoà bình; đào tạo; trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Đức kết nối hợp tác ngày càng tốt hơn trong ASEAN.

Phó Cục trưởng Cục Chính sách quốc phòng, Bộ Quốc phòng Đức đánh giá cao bài phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang tại phiên toàn thể 1 của diễn đàn. Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã mời các doanh nghiệp Đức tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam tháng 12 tới đây. Nhấn mạnh sẽ nghiên cứu các nội dung, nhất là nội dung hợp tác mới giữa hai bên. 

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu củng cố ổn định chiến lược, xây dựng trật tự quốc tế công bằng, bao trùm, dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam đề cao đối thoại, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, phát huy vai trò các cơ chế đa phương và kiên trì giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.

PV/VOV-Bắc Kinh
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