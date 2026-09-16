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Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc

Thứ Tư, 20:25, 16/09/2026
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VOV.VN - Chiều 16/9, tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 theo lời mời của Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chiều 16/9, tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Dai tuong phan van giang hoi kien pho chu tich quan uy trung uong trung quoc hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Trương Thăng Dân.

Thượng tướng Trương Thăng Dân chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13, qua đó khẳng định vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và quốc tế; đồng thời duy trì tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ quốc phòng, đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với quy mô của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13; tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Diễn đàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các bên tham gia.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ trước những thiệt hại nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở tại khu vực Cửa khẩu Cát Long, Khu Tự trị Tây Tạng cuối tháng 8 vừa qua; gửi lời thăm hỏi sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc và người dân vùng bị nạn, đồng thời tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng sự đoàn kết, quyết tâm của nhân dân Trung Quốc, người dân vùng bị thiên tai sẽ sớm khắc phục khó khăn, khôi phục cuộc sống.

Trao đổi về kết hợp tác giữa hai nước, hai quân đội thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, triển khai chỉ dẫn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai bên đã lần đầu tiên, tổ chức rất thành công Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại Chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc. Quan hệ hợp tác quốc phòng được hai bên quan tâm, thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như: trao đổi đoàn cấp cao; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; giáo dục, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng, lực lượng trên biển; quản lý biên giới; nghiên cứu chung, trao đổi học thuật...

Dai tuong phan van giang hoi kien pho chu tich quan uy trung uong trung quoc hinh anh 2
Quang cảnh hội kiến.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc duy trì, phát triển, tăng cường các nội dung hợp tác hai bên đã thống nhất, duy trì có hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và thúc đẩy hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Trương Thăng Dân tin tưởng các hoạt động mà quân đội hai nước đã, đang và sẽ triển khai sẽ góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Cũng tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn được đón Thượng tướng Trương Thăng Dân sang tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra tại Hà Nội và tháng 12/2026.

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu củng cố ổn định chiến lược, xây dựng trật tự quốc tế công bằng, bao trùm, dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam đề cao đối thoại, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, phát huy vai trò các cơ chế đa phương và kiên trì giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình.

PV/VOV-Bắc Kinh
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