Đắk Lắk gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh

Đắk Lắk có diện tích hơn 18.096 km², dân số trên 3,3 triệu người, 102 đơn vị hành chính cấp xã; có biên giới đất liền với Campuchia và không gian biển. Trong không gian phát triển mới với cao nguyên, biển và biên giới, tỉnh có thêm nhiều dư địa về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn đặt ra yêu cầu cao về bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự tọa đàm trao đổi về những vấn đề đặt ra trong không gian phát triển mới của Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về cách khai thác hiệu quả lợi thế mới của tỉnh nhưng phải gắn chặt với yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhất là tại các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới và những công trình, tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, đặt vấn đề phát huy lợi thế đất bazan, biển sâu, đẩy mạnh chế biến sâu để nâng chất lượng tăng trưởng của Đắk Lắk.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, lưu ý Đắk Lắk cần phát huy lợi thế về nông nghiệp và biển để nâng chất lượng tăng trưởng, trong đó chú trọng chế biến sâu và nguồn nhân lực: “Đắk Lắk bây giờ có biển sâu nhưng không có cảng biển lớn thì thực sự rất khó khăn trong thực hiện cảng biển và logictic; thứ hai là vùng đất bazan giàu tiềm năng nhất thế giới, nhiều loại hoa quả quý của nông nghiệp nhưng lại không có chế biến sâu. Từ đấy chúng ta thấy mấy vấn đề, bây giờ làm sao Đắk Lắk phát triển được nông nghiệp, phải phát triển chế biến sâu mới giải quyết được khâu tăng trưởng kinh tế về nông nghiệp”.

Các đại biểu trao đổi về yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Một nội dung được nhấn mạnh buổi làm việc là phát triển kinh tế phải đi cùng xây dựng khu vực phòng thủ và củng cố “thế trận lòng dân”. Theo đó, nâng cao đời sống, giảm nghèo, bảo đảm an sinh, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là tại vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ là nhiệm vụ phát triển mà còn góp phần giữ vững ổn định từ cơ sở.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo trao đổi, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số.

Đối với các địa bàn chiến lược, việc đầu tư giao thông, logistics, phát triển kinh tế cửa khẩu, kết nối với Campuchia và không gian hướng biển cũng được đặt trong yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cùng với đó là nâng cao năng lực dự báo, phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai, thảm họa và các nguy cơ an ninh phi truyền thống.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch thế trận quốc phòng - an ninh ngay từ đầu, nhất là các dự án lớn, tuyến giao thông chiến lược và địa bàn quan trọng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, tỉnh đã tính toán yêu cầu quốc phòng - an ninh ngay trong quá trình quy hoạch và triển khai các dự án phát triển: “Chúng tôi xác định gắn quy hoạch kinh tế xã hội với quy hoạch thế trận quốc phòng an ninh ngay từ đầu nhất là đối với các dự án lớn, những tuyến giao thông chiến lược, các địa bàn quan trọng và luôn luôn quán triệt quan điểm là phát triển để ổn định và ổn định để phát triển. Thứ hai là chúng tôi tập trung tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân, đặc biệt quan tâm đến vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn có vị trí chiến lược”.