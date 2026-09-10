Đắk Lắk hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Sau 3 ngày diễn tập, tỉnh Đắk Lắk hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra trong diễn tập khu vực phòng thủ. Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội và các xã, phường tham gia vận hành cơ chế cơ bản đúng trình tự; thực hiện chuyển lực lượng vũ trang qua các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng và tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng thủ.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 kết luận bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Văn Viễn)

Các lực lượng thể hiện khả năng tham mưu, phối hợp, chỉ huy, điều hành và xử trí tình huống. Những nội dung thực binh như chống xung đột biên giới đất liền; giải tán tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự và khủng bố, bắt cóc con tin; đánh chiếm lại mục tiêu đặc biệt quan trọng trong tình trạng thiết quân luật, giới nghiêm và xử trí tình huống phòng thủ dân sự được tổ chức chặt chẽ, sát thực tế, bảo đảm an toàn.

Đối với nội dung bắn đạn thật, cán bộ chỉ huy thực hiện khẩu lệnh dứt khoát; bộ đội nắm chắc các giai đoạn chiến đấu, cơ động và chiếm lĩnh trận địa đúng vị trí, thời gian. Kết quả, 100% mục tiêu hỏa lực, bộ binh bị tiêu diệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Diễn tập bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Văn Viễn)

Đánh giá kết quả diễn tập, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo, luyện tập tích cực, phối hợp chặt chẽ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lấy “thế trận lòng dân” làm nền tảng; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Trung tướng Lê Ngọc Hải lưu ý, các tình huống diễn tập chỉ là giả định, trong thực tế có thể diễn biến nhanh, phức tạp, không theo trình tự. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng phải thường xuyên đánh giá tình hình, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, điều hành và xử trí linh hoạt.

Tặng quà các đơn vị có thành tích xuất sắc ngay tại thao trường thực binh diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk 2026. (Ảnh: Văn Viễn)

Đối với địa bàn biên giới, cần chủ động xử lý các vấn đề phát sinh khôn khéo, linh hoạt, giữ vững chủ quyền, hạn chế nguy cơ xung đột, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Quân khu 5 cũng yêu cầu Đắk Lắk chủ động phương án phòng thủ dân sự, phòng không nhân dân, ứng phó cháy nổ, sập đổ công trình, sự cố, thảm họa; đồng thời rà soát, bổ sung các phương án phối hợp, nâng cao khả năng xử trí tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.