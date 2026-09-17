Đắk Lắk nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biên giới

Tại hội nghị, các đại biểu đại điện cấp uỷ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng ở xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk được báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề gồm: quản lý, định hướng thông tin đối ngoại; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kỹ năng nghiệp vụ truyền thông và an ninh mạng.

Toàn cảnh hội nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biên giới năm 2026 tại xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

Các chuyên đề cập nhật quy định về quản lý thông tin đối ngoại, truyền thông chính sách và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời phổ biến kiến thức pháp luật, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hội nghị cũng tập trung trang bị kỹ năng nhận diện, xử lý và đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Các đại biểu được hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong hoạt động truyền thông.

Trung tá Lê Quân Tùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Rvê báo cáo Chuyên đề về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thông qua hội nghị, lực lượng làm công tác thông tin cơ sở được cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của cán bộ và nhân dân trước thông tin giả, thông tin xấu độc; đồng thời tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân với Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.