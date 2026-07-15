Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Giai đoạn 2024-2026, quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và tỉnh Mondulkiri (Campuchia) không ngừng được củng cố và phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hai tỉnh Đắk Lắk-Mondulkiri. Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề “xây dựng đường biên giới hòa bình" giữa hai tỉnh đã được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và có chiều sâu.

Đại diện tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác

Về phía tỉnh Đắk Lắk, hằng năm đều chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Bản ghi nhớ vào tiêu chí thi đua của hệ thống Mặt trận các cấp. kịp thời nắm bắt tình hình triển khai tại cơ sở, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế phối hợp, nguồn lực triển khai, đảm bảo các hoạt động đối ngoại nhân dân diễn ra tốt đẹp.

Về phía Mondulkiri, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondulkiri đã chỉ đạo Mặt trận các huyện, phum, sóc giáp biên chuẩn bị chu đáo các nội dung hội đàm, tiếp đón đoàn đại biểu và thực thi nghiêm túc giao ước thi đua; phát huy vai trò cốt lõi trong việc quản lý, tuyên truyền cư dân chấp hành nghiêm Quy chế biên giới, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phía Việt Nam đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền và mốc giới quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong quan hệ hợp tác- đoàn kết giữa 2 địa phương 2 nước, đồng thời khẳng định sẽ không ngừng vun đắp để quan hệ giữa Đắk Lắk và Mondulkiri ngày càng được mở rộng: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với tỉnh Mondukiri và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hai địa phương tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác vì sự phát triển của mỗi địa phương và lợi ích chung của nhân dân hai tỉnh. Quan hệ hợp tác giữa Đắk Lắk và Mondukiri sẽ trở thành điểm sáng trong quan hệ khác giữa các địa phương Việt Nam và Campuchia”.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và ông Kong Kimny, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri trao quà lưu niệm

Phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2024-2026, Đắk Lắk và Mondulkiri đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028. Theo đó, sẽ huy động lực lượng của mặt trận của hai tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng với lực lượng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đảm bảo đường biên giới ổn định để phát triển, người dân yên tâm sinh sống và sản xuất; hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của nhân dân các xã, huyện vùng biên; cùng trao đổi, nhân rộng các mô hình hay; tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ giao lưu giữa các tổ chức thanh niên, phụ nữ..., tạo mối gắn kết giữa các xã, các huyện vùng biên. Qua đó, vun đắp quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.