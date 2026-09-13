English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chung tay xây dựng địa bàn biên giới

Chủ Nhật, 14:08, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong hai ngày 12 và 13/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn và chăm lo thiếu nhi khu vực biên giới.

Tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với UBND xã tổ chức tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các chủ phương tiện trên địa bàn.

Cán bộ Biên phòng phổ biến các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, tập trung vào trách nhiệm của chủ phương tiện trong phòng, chống khai thác IUU. Dịp này, đơn vị phát tờ rơi, trao tặng cờ Tổ quốc và vận động các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

bo doi bien phong Dak lak chung tay xay dung dia ban bien gioi hinh anh 1
Bộ đội Biên phòng tổ chức ra quân khơi thông kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông.

Cũng tại Tuy An Đông, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã ra quân khơi thông kênh mương, vệ sinh môi trường tại thôn Phú Hội. Các lực lượng nạo vét, thu gom rác thải, dọn vật cản trên hơn 2km kênh mương nội đồng, phát quang bụi rậm và vệ sinh đường dân sinh, góp phần bảo đảm tưới tiêu, phòng chống ngập úng và cải thiện cảnh quan.

bo doi bien phong Dak lak chung tay xay dung dia ban bien gioi hinh anh 2
Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại Buôn Đrang Phốk, xã Buôn Đôn.

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk phối hợp với Quỹ Suất cơm yêu thương Hà Nội tổ chức vui Tết Trung thu, trao 200 suất quà tặng thiếu nhi buôn Đrang Phốk.

Còn tại xã Ia Rvê, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp Trường Mầm non Ia Rvê, phân hiệu thôn 4, triển khai chương trình “Chủ nhật xanh”. Các lực lượng cùng dọn dẹp cơ sở vật chất, phát quang khuôn viên, tạo môi trường học tập sạch, đẹp, an toàn cho học sinh.

bo doi bien phong Dak lak chung tay xay dung dia ban bien gioi hinh anh 3
Bộ đội Biên phòng cùng bà con nhân dân triển khai Chương trình “Chủ nhật xanh” tại Trường Mầm non Ia Rvê, xã biên giới Ia Rvê.

Các hoạt động thiết thực của Bộ đội Biên phòng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống và củng cố mối quan hệ quân - dân; qua đó góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, củng cố thế trận biên phòng toàn dân.

CTV Ngọc Lân/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Biên phòng Đắk Lắk bắt 5 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma túy ở cảng cá
Biên phòng Đắk Lắk bắt 5 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma túy ở cảng cá

VOV.VN - Ngày 23/5, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy ở cảng cá đối với 5 đối tượng.

Biên phòng Đắk Lắk bắt 5 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma túy ở cảng cá

Biên phòng Đắk Lắk bắt 5 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép ma túy ở cảng cá

VOV.VN - Ngày 23/5, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy ở cảng cá đối với 5 đối tượng.

Biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Vũng Rô
Biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Vũng Rô

VOV.VN - Ngày 11/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã kịp thời cứu nạn, đưa một thuyền viên bị chấn thương nặng trong quá trình lao động trên biển vào bờ cấp cứu.

Biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Vũng Rô

Biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Vũng Rô

VOV.VN - Ngày 11/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã kịp thời cứu nạn, đưa một thuyền viên bị chấn thương nặng trong quá trình lao động trên biển vào bờ cấp cứu.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trong thế trận biên phòng toàn dân thời kỳ mới
Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trong thế trận biên phòng toàn dân thời kỳ mới

VOV.VN - Sau sáp nhập hành chính, tỉnh Đắk Lắk trở thành địa bàn chiến lược khi có cả biên giới đất liền và biên giới biển. Trong bối cảnh đó, vai trò của Bộ đội Biên phòng ngày càng được khẳng định là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trong thế trận biên phòng toàn dân thời kỳ mới

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trong thế trận biên phòng toàn dân thời kỳ mới

VOV.VN - Sau sáp nhập hành chính, tỉnh Đắk Lắk trở thành địa bàn chiến lược khi có cả biên giới đất liền và biên giới biển. Trong bối cảnh đó, vai trò của Bộ đội Biên phòng ngày càng được khẳng định là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích