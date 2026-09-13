Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chung tay xây dựng địa bàn biên giới

Tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với UBND xã tổ chức tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho các chủ phương tiện trên địa bàn.

Cán bộ Biên phòng phổ biến các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, tập trung vào trách nhiệm của chủ phương tiện trong phòng, chống khai thác IUU. Dịp này, đơn vị phát tờ rơi, trao tặng cờ Tổ quốc và vận động các chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

Bộ đội Biên phòng tổ chức ra quân khơi thông kênh mương, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực thôn Phú Hội, xã Tuy An Đông.

Cũng tại Tuy An Đông, Đồn Biên phòng An Hải phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã ra quân khơi thông kênh mương, vệ sinh môi trường tại thôn Phú Hội. Các lực lượng nạo vét, thu gom rác thải, dọn vật cản trên hơn 2km kênh mương nội đồng, phát quang bụi rậm và vệ sinh đường dân sinh, góp phần bảo đảm tưới tiêu, phòng chống ngập úng và cải thiện cảnh quan.

Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi tại Buôn Đrang Phốk, xã Buôn Đôn.

Tại xã Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk phối hợp với Quỹ Suất cơm yêu thương Hà Nội tổ chức vui Tết Trung thu, trao 200 suất quà tặng thiếu nhi buôn Đrang Phốk.

Còn tại xã Ia Rvê, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp Trường Mầm non Ia Rvê, phân hiệu thôn 4, triển khai chương trình “Chủ nhật xanh”. Các lực lượng cùng dọn dẹp cơ sở vật chất, phát quang khuôn viên, tạo môi trường học tập sạch, đẹp, an toàn cho học sinh.

Bộ đội Biên phòng cùng bà con nhân dân triển khai Chương trình “Chủ nhật xanh” tại Trường Mầm non Ia Rvê, xã biên giới Ia Rvê.

Các hoạt động thiết thực của Bộ đội Biên phòng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống và củng cố mối quan hệ quân - dân; qua đó góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, củng cố thế trận biên phòng toàn dân.