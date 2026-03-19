Đắk Lắk tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt 9 nghị quyết chiến lược

Thứ Năm, 06:26, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các đảng ủy trực thuộc, đánh giá kết quả quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2026, với yêu cầu chuyển nhanh sang trạng thái tăng tốc, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo báo cáo, Quý I/2026, các cấp ủy ở Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở để các đơn vị cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án sát thực tiễn.

Cuộc họp được thực hiện dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 102 điểm cầu của các xã

Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận, cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ; công tác Mặt trận nổi bật với chăm lo Tết và chuẩn bị bầu cử.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Cao Thị Hòa An yêu cầu các cấp ủy khẩn trương kiện toàn tổ chức sau bầu cử, không để gián đoạn công việc; tập trung toàn lực cho tăng trưởng, lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu làm thước đo đánh giá cán bộ.

Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy khẩn trương kiện toàn tổ chức sau bầu cử, tập trung toàn lực cho tăng trưởng, lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu làm thước đo đánh giá cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn, chấm dứt tình trạng dự án chậm tiến độ; siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu lực bộ máy, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững ổn định từ cơ sở.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tập trung cụ thể hóa và triển khai quyết liệt 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

“Phải bám vào chương trình, trong 9 nghị quyết thì chúng ta sẽ tập trung vào chương trình hành động, bám sát trên cơ sở xác định nền tảng cốt lõi, trong đó phải có những công việc thực sự cụ thể, có đong, đo đếm được và có kết quả”, bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk; Thường trực Tỉnh ủy Bà Cao Thị Hòa An Tỉnh ủy Đắk Lắk
Tin liên quan

Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử, 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử, 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

