Đắk Lắk tập trung cụ thể hóa, triển khai quyết liệt 9 nghị quyết chiến lược

Theo báo cáo, Quý I/2026, các cấp ủy ở Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương và mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở để các đơn vị cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án sát thực tiễn.

Cuộc họp được thực hiện dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 102 điểm cầu của các xã

Công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận, cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ; công tác Mặt trận nổi bật với chăm lo Tết và chuẩn bị bầu cử.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Cao Thị Hòa An yêu cầu các cấp ủy khẩn trương kiện toàn tổ chức sau bầu cử, không để gián đoạn công việc; tập trung toàn lực cho tăng trưởng, lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu làm thước đo đánh giá cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn, chấm dứt tình trạng dự án chậm tiến độ; siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu lực bộ máy, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững ổn định từ cơ sở.

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tập trung cụ thể hóa và triển khai quyết liệt 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

“Phải bám vào chương trình, trong 9 nghị quyết thì chúng ta sẽ tập trung vào chương trình hành động, bám sát trên cơ sở xác định nền tảng cốt lõi, trong đó phải có những công việc thực sự cụ thể, có đong, đo đếm được và có kết quả”, bà Cao Thị Hòa An nhấn mạnh.