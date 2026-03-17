Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử, 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Thứ Ba, 12:34, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Toàn tỉnh có 2.120 khu vực bỏ phiếu với 2.118 tổ bầu cử tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định; trong đó có 11 khu vực tổ chức bầu cử sớm từ ngày 14/3.

Toàn tỉnh đã có 2.269.715 cử tri tham gia bỏ phiếu trên tổng số 2.270.554 cử tri, đạt tỷ lệ 99,96%; có 87/102 xã, phường đạt 100% đi bầu.

Theo kết quả sơ bộ, tỉnh Đắk Lắk đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội khóa XVI theo số lượng được phân bổ. Đối với HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031, có 84 đại biểu trúng cử, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Ở cấp xã, toàn tỉnh có 2.443 người trúng cử đại biểu HĐND trên tổng số 2.444 đại biểu được bầu (thiếu 1 người so với cơ cấu).

Dak lak cong bo ket qua bau cu, 84 nguoi trung cu dai bieu hDnd tinh hinh anh 1
Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cũng công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031 theo từng đơn vị bầu cử. Việc công bố kết quả được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Theo bà Cao Thị Hòa An, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, kết quả trên cho thấy sự quan tâm, đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri Đắk Lắk, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu để gửi các cơ quan Trung ương theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan và địa phương liên quan được yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn tất các công việc hậu bầu cử đúng pháp luật.

Đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới, đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. 

“Các đại biểu, những người tiêu biểu về năng lực và phẩm chất, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ mật thiết và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri. Đồng thời, các đại biểu phải tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật trên địa bàn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong thời gian tới", bà Cao Thị Hòa An đề nghị.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
