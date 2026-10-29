Dân đồng thuận giao đất nhờ chính quyền "nói đi đôi với làm"

Quá trình vận động không dễ dàng

Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã Nhuận Đức đã thành lập 3 tổ công tác, trực tiếp đến từng hộ dân để giải thích chủ trương, chính sách bồi thường và tái định cư. Các tổ công tác luôn chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời hỗ trợ tối đa việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Quá trình thu hồi đất ở ban đầu gặp nhiều khó khăn, do giá bồi thường theo quy định thường thấp hơn giá thị trường, khiến nhiều hộ chưa đồng thuận. Tuy nhiên, sự bền bỉ của chính quyền đã từng bước tháo gỡ nút thắt này.

Tuyến đường giao thông đi qua một phần đất của người dân (Ảnh: Hoàng Minh)

Chị Hiền, một người dân có đất nằm trong quy hoạch cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, từng nhiều lần không đồng ý với mức bồi thường vì lo ngại rằng, số tiền bồi thường không đủ để mua được mảnh đất khác cũng như tái lập cuộc sống. Thế nhưng, sau nhiều buổi đối thoại tận tình từ phía lãnh đạo xã, gia đình chị đã thấu hiểu và chấp thuận bàn giao mặt bằng, mong mỏi quê hương sớm phát triển.

"Sau 10 lần họp dài cả năm nay luôn tôi mới đồng ý. Mỗi lần họp là mỗi phần lần vận động, lên xã người ta vẫn vận động mình ký. Theo pháp luật Nhà nước thì đền tôi thấy mức đền bù như vậy là hợp lý. Tại vì người ta nói ra là có nhân chứng, vật chứng hợp lý mình mới ký bàn giao đất chứ không hợp lý thì mình đã không ký", chị Hiền nói.

Cùng chung tinh thần đó, ông Hà Thanh Hùng, ngụ ấp Bàu Chứa đã tự nguyện hiến hơn 7.000m2 đất trồng trọt cho dự án Vành đai 4. Nhận thấy hạ tầng giao thông khu vực còn hạn chế, ông Hùng ủng hộ ngay khi dự án được công bố. Theo ông, thủ tục được cán bộ hỗ trợ rất nhanh chóng và chặt chẽ. Không chỉ gương mẫu bàn giao đất, ông Hùng còn tham gia cùng tổ vận động để thuyết phục bà con lân cận.

Khu vực sẽ xây dựng đường Vành đai 4 qua địa bàn xã Nhuận Đức (Ảnh: Hoàng Minh)

Hứa với dân, phải thực hiện được

Thành công trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Nhuận Đức không chỉ đến từ sự nỗ lực của hệ thống chính trị, mà còn bắt nguồn từ uy tín của đội ngũ cán bộ địa phương, những người luôn thực hiện đúng cam kết với dân.

Ông Nguyễn Văn Trí, ngụ ở ấp Xóm Mới nhớ lại, ban đầu khi nghe tin thu hồi đất ruộng để làm đường, nhiều người dân vừa mừng vì sắp có đường lớn, vừa hoang mang vì mất đi sinh kế. Nhưng sau các buổi đối thoại minh bạch, bà con đã hoàn toàn an tâm giao mặt bằng.

"Người dân rất đồng tình giao đất để cho công trình quốc gia hoàn thành sớm. Chính quyền từ cấp ấp cho đến xã đều tin tưởng Đảng và Nhà nước nên lòng dân ai cũng an tâm. Chủ tịch cũng rất là uy tín với dân, tạo mọi hứa đất cát gì đó là đều lo cho dân. Chủ tịch hứa là làm nên bà con rất tin tưởng", ông Trí nói.

Khu vực sẽ xây dựng đường cao tốc Mộc Bài - TP.HCM qua địa bàn xã Nhuận Đức (Ảnh: Hoàng Minh)

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn, ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức, cho biết Ban chỉ đạo bồi thường của xã luôn công khai minh bạch mọi quy định, chính sách, đồng thời giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Các Tổ công tác thực hiện vận động thống nhất về nội dung vận động, đảm bảo đúng quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan giải quyết ngay các kiến nghị, đề xuất của người dân bị ảnh hưởng… với phương châm “Lời hứa đi đôi với việc làm”.

"Một là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Thứ hai là tuyên truyền, vận động. Thứ ba, khi vận động phải rõ việc gì làm được, việc gì làm không được được. Đặc biệt là tổ vận động hứa việc gì là phải làm bằng được việc đó. Hứa với người dân, người dân ghi sổ nên phải làm cho được việc đó. Một việc nữa là phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp - Môi trường và các sở, ngành tại thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương châm là đeo bám đến khi có kết quả", Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức nói.

Một gia đình đã thực hiện tốt công tác bàn giao mặt bằng và tích cực vận động người dân bàn giao đất để xây đường. Ảnh: Hoàng Minh

Tính đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (Dự án thành phần 3), xã đã đạt 99,05%. Còn đối với Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, xã đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 740/906 trường hợp.

Để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, UBND xã Nhuận Đức kiến nghị UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và chủ đầu tư duy trì cơ chế phối hợp xử lý nhanh các vướng mắc về pháp lý, tái định cư và di dời cơ sở sản xuất.

Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn và phương án giải quyết. Đồng thời, địa phương mong muốn sớm có hướng dẫn thống nhất cho các trường hợp pháp lý đất đai phức tạp nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Xã Nhuận Đức thuộc địa bàn huyện Củ Chi cũ, nằm ở phía tây bắc TP.HCM với có diện tích khoảng 62 km² và dân số hơn 40.000 người. Đi qua địa bàn xã là hai dự án giao thông trọng điểm Vành đai 4 TP.HCM (thành phần 1-3) dài 10,6 km và Dự án Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (Dự án thành phần 3) dài 8,1 km. Dự án Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài có 587 trường hợp bị ảnh hưởng. Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, có 906 trường hợp bị ảnh hưởng.