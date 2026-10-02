Giải phóng mặt bằng tại Tây Ninh để công trình trọng điểm về đích

Đối thoại để người dân đồng thuận

Với các dự án hạ tầng lớn, giải phóng mặt bằng luôn là khâu dễ phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Tại Tây Ninh, chính quyền các cấp đang đi sát cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe người dân, xử lý từng trường hợp để đẩy nhanh bàn giao mặt bằng.

Khu vực Vành đai 4 đi qua xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh

Đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua địa bàn xã Hậu Nghĩa với gần 8 km, diện tích thu hồi hơn 63 ha, ảnh hưởng 620 hộ dân và 7 tổ chức. Đến nay, địa phương đã kiểm đếm gần như toàn bộ diện tích thu hồi.

Cùng với thực hiện các thủ tục bồi thường, địa phương tăng cường vận động, đối thoại trực tiếp, giải thích chính sách và quyền lợi của người dân.

Ông Võ Minh Châu có hơn 300 m2 đất nằm trong diện thu hồi, cho biết gia đình đồng tình với chủ trương và mong dự án sớm triển khai.

"Tôi thấy chủ trương của Nhà nước như vậy là phù hợp, người dân cũng tin tưởng. Quan trọng là giải quyết, giao đất một lần cho sớm. Diện tích của tôi hơn 300 mét vuông, khi được đền bù, tôi sẽ bàn giao lại mặt bằng cho Nhà nước.", ông Châu nói.

Tính đến đầu tháng 10/2026, Tây Ninh đã giải phóng mặt bằng cho 350 dự án, với diện tích hơn 1.665 ha từ đầu năm, vượt 10% chỉ tiêu đề ra. Tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã chi hơn 96.200 tỷ đồng.

Riêng Vành đai 4 đoạn qua Tây Ninh, tỉnh đã chi trả hơn 10.800 tỷ đồng cho gần 4.800 trường hợp, bàn giao gần 640/680 ha đất. Còn 422 trường hợp đang tiếp tục được vận động, hoàn tất chi trả.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, cho biết: "Trung tâm cơ bản đã hoàn thành sớm kế hoạch, chỉ tiêu mà tỉnh và Trung ương đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn vài phần trăm, chủ yếu là những phần việc khó. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để tháo gỡ, giải quyết, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4."

Giải phóng mặt bằng không chỉ dừng ở chi trả bồi thường, mà cần làm tốt tái định cư, giải quyết các vướng mắc để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Tháo gỡ điểm nghẽn đẩy tiến độ công trình

Với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, hơn 99,5% diện tích đất thu hồi đã hoàn tất, 2.263 trong tổng số 2.274 hộ bị ảnh hưởng đã nhận tiền bồi thường. Hiện còn 11 hộ chưa nhận tiền, với diện tích khoảng 1,13 ha.

Tuyến Tân An - Bình Hiệp dài khoảng 66,81 km đã hoàn thành bàn giao ranh mốc và ban hành thông báo thu hồi đất. Đến nay, 6/9 địa phương hoàn thành kiểm đếm, 7/9 địa phương lập xong phương án giá dự thảo.

Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn 158 trường hợp chưa đồng thuận với phương án bồi thường và được đề xuất cưỡng chế. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, thủ tục thừa kế, đo đạc, xác định loại cây trồng, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và bố trí tái định cư.

Dự án Quốc lộ 50B, còn gọi là đường tỉnh 827E, là trục giao thông liên vùng dài khoảng 55 km, kết nối TP.HCM với Tây Ninh và Đồng Tháp. Đoạn qua địa bàn Tây Ninh dài khoảng 35 km, đi qua 7 xã, gồm Cần Giuộc, Mỹ Lệ, Cần Đước, Vàm Cỏ, Mỹ Lộc, Tân Trụ và Tầm Vu.

Dự án được triển khai thành 3 phần chính, gồm xây dựng đường dẫn vào 3 cầu Cần Giuộc, Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây; xây dựng 3 cầu vượt sông; cùng phần tuyến ĐT827E còn lại dài khoảng 20 km.

Hiện Tây Ninh đang triển khai dự án xây dựng đường dẫn vào 3 cầu với chiều dài hơn 10 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.432 tỷ đồng, cùng các khu tái định cư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 94%. Tại xã Vàm Cỏ, chính quyền địa phương đang tập trung xử lý các trường hợp còn vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng.

DT 827E (QL50B) đang thi công tại khu vực xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ, cho biết công tác bố trí tái định cư đến nay cơ bản ổn, nhiều hộ nhận tiền và đã tiến hành nhận đất xây nhà. Địa phương đặt mục tiêu hoàn tất những phần việc còn lại trong tháng 10, tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ:

"Hiện 341/349 hộ đã nhận tiền. Còn 8 hộ chưa nhận tiền, trong đó 1 hộ chưa thống nhất, 7 hộ đang vướng pháp lý về thủ tục, tranh chấp… bên cạnh đó có 1 hộ sẽ bị cưỡng chế. Theo chỉ đạo của tỉnh thì xã đang tập trung rất là quyết liệt. Trong thời gian qua, tuyến đường này đã triển khai từ năm rồi, nhưng khi thực hiện việc sắp xếp, thành lập xã mới nhưng địa phương vẫn tập trung. Trong cuối tháng này, địa phương cố gắng hoàn thành hết để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện công trình.", ông Đặng Văn Tây Lo thông tin.

Từ phía chủ đầu tư, mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó. Tại dự án Vành đai 4, một số vị trí đã giải phóng mặt bằng 100%; 6 khu tái định cư đủ điều kiện triển khai thi công.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, cho biết: "Đây là nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Một số vị trí đã giải phóng mặt bằng 100%, 6 khu tái định cư cũng đủ điều kiện để triển khai thi công. Thời gian tới, chúng tôi sẽ khởi công gói thầu song hành đầu tiên của dự án thành phần 1.4 Vành đai 4. Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, Ban Quản lý, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và địa phương".

Thực tế cho thấy, với các dự án lớn, giải phóng mặt bằng không chỉ là việc chi trả bồi thường. Việc hoàn thiện tái định cư, giải quyết hồ sơ pháp lý, tranh chấp và bảo đảm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống cũng quyết định khả năng bàn giao mặt bằng.

Tây Ninh đang tiếp tục đối thoại, vận động và xử lý từng trường hợp còn vướng mắc, hướng tới bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch, tạo điều kiện để các công trình trọng điểm triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

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Cao tốc Gò Dầu – Xa Mát và mặt bằng qua đất cao su Dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, giai đoạn 1 từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh, dài khoảng 28,04 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Dự án thực hiện theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư sơ bộ 9.826 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước khoảng 5.404 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai trên địa bàn 5 xã, phường, với diện tích thu hồi khoảng 258,3 ha, dự kiến ảnh hưởng hơn 1.400 trường hợp. Đáng chú ý, đoạn tuyến khoảng 6 km, diện tích 43,29 ha đi qua nông trường của Công ty CP Cao su Tây Ninh. UBND xã Thạnh Đức đã phê duyệt phương án bồi thường hơn 9,6 tỷ đồng và hoàn tất chi trả ngày 4/9/2026. Hiện Công ty CP Cao su Tây Ninh đang đấu giá để tiến hành chặt hạ cây cao su, bàn giao toàn bộ mặt bằng theo cam kết, tránh ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Một góc trong đoạn tuyến khoảng 6 km, diện tích 43,29 ha đi qua nông trường của Công ty CP Cao su Tây Ninh