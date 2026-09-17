Đồng Nai dồn lực giải phóng mặt bằng cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành



Lắng nghe dân để khai thông "điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn"

Tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài 124km, quy mô 6 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Phước cũ, nay là TP. Đồng Nai dài tới 101km, diện tích phải thu hồi hơn 921 ha đất, chiếm gần 76% toàn tuyến.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đang thi công

Xác định giải phóng mặt bằng là "điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn", các địa phương tại TP. Đồng Nai có dự án đi qua là xã Thọ Sơn, phường Bình Phước, phường Chơn Thành, xã Nha Bích, đang dồn toàn lực, "nhích" từng ngày để sớm giao đất sạch cho nhà thầu.

Tại phường Chơn Thành (trước là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), nơi tuyến đường dài 2,8km đi qua 360 thửa đất của vùng đô thị lâu đời, áp lực di dời là rất lớn. Thế nhưng, nhờ sự sâu sát "đi từng ngõ, gõ từng nhà", địa phương đã đạt tỷ lệ bàn giao 98,7%.

Gia đình bà Mão đang dọn dẹp để bàn giao mặt bằng

Rời bỏ nơi ở gắn bó lâu đời không phải điều dễ dàng. Bà Đỗ Thị Mão (khu phố Minh Thành 1, phường Chơn Thành) sở hữu hơn 1.700m² đất cùng căn nhà nằm trọn trong diện giải tỏa. Nhận hơn 4,1 tỷ đồng bồi thường, bà Mão vừa thu dọn đồ đạc vừa xúc động chia sẻ:

“Đang ở thuận tiện nhưng di dời đi chỗ khác cũng có những khó khăn. Dù vậy, chấp hành chủ trương của Nhà nước là để mở đường cho xã hội, để sau này con cháu có hạ tầng tốt hơn. Di dời thì chắc chắn di dời, chỉ mong các cấp tạo điều kiện hỗ trợ cho thời gian vì xây nhà mùa mưa bão này cũng vất vả.”

Nói về quyết tâm của bộ máy cơ sở, ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành cho biết địa phương đang đồng thời giải phóng mặt bằng cho cả 2 dự án trọng điểm (TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và Gia Nghĩa - Chơn Thành). Trong đó, dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đạt kết quả khả quan.

"Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đăk Nông)– Chơn Thành (Bình Phước), tiến độ đến nay trên địa bàn phường đã bàn giao được 98,7% mặt bằng. Hiện chỉ còn 4 hộ dân, các hộ cơ bản đã đồng thuận và đang tích cực tháo dỡ công trình", ông Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành

Trong số các địa phương có tuyến cao tốc đi qua, phường Bình Phước có chiều dài tuyến hơn 13,8km, diện tích đất cần thu hồi hơn 131ha, liên quan đến 927 thửa đất. Đến nay, đã có 524 thửa đất, với diện tích hơn 102ha được người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đạt 82,5%, tương đương khoảng 12km chiều dài tuyến qua địa bàn.

Còn tại xã Thọ Sơn, dự án đi qua địa bàn với tổng chiều dài 13,2km. Tổng diện tích đất thực hiện dự án hơn 117,5ha, ảnh hưởng đến 269 thửa đất. Tính đến ngày 22/8, toàn xã có 131 hộ đồng thuận bàn giao đất cho dự án với tổng diện tích trên 111,6ha, đạt 98,7%.

Để tháo gỡ khó khăn, Đảng ủy phường Bình Phước, Thọ Sơn đã thành lập các tổ vận động, tăng cường tuyên truyền, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân. Với những trường hợp chưa tiếp cận được theo kế hoạch, địa phương chủ động rà soát, liên hệ, tổ chức làm việc để giải thích, vận động, từng bước tạo sự đồng thuận.

Mặt bằng thông thoáng, bệ phóng đưa công trình về đích

Tại xã Nha Bích, TP. Đồng Nai (trước là huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), đến nay công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Gia Nghĩa - Chơn Thành đã hoàn thành.

Theo lãnh đạo xã Nha Bích, dự án đi qua địa phương dài gần 10km đường với 93 ha đất của 298 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau thời gian vận động, cùng việc lắng nghe, giải quyết những mong muốn chính đáng của người dân, đến nay đã hoàn tất việc giải phóng mặt bằng cho dự án.

Lực lượng chức năng đang giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích khẳng định, chìa khóa nằm ở sự minh bạch và hợp lòng dân. “Quá trình triển khai, chúng tôi quán triệt rất rõ việc công khai quy hoạch, tuyên truyền rộng rãi và thành lập các tổ đến tận nhà vận động. Phải để người dân hiểu sự đồng thuận không chỉ vì phát triển chung mà còn tạo tiền đề cho doanh nghiệp và chính con em mình. Ngoài ra, việc giám sát chất lượng dự án cần có sự tham gia của cả nhân dân và Nhà nước để công trình phát huy tối đa hiệu quả”, ông Thái quả quyết.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích

Mặt bằng sạch bàn giao sớm đã mang lại "luồng sinh khí mới" trên công trường. Đại diện đơn vị thi công gói thầu thành phần 3, anh Lê Mạnh Thắng chia sẻ, rất phấn khởi khi các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ngay khi nhận đất, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc để tăng tốc. Tuy nhiên, việc di dời hạ tầng kỹ thuật như trụ điện hay một số ít vị trí chưa giải tỏa vẫn ảnh hưởng lớn đến tiến độ khoan cọc nhồi và làm đường công vụ.

"Chúng tôi rất mong chủ đầu tư, đơn vị giám sát và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ giải phóng dứt điểm các vướng mắc còn lại. Việc máy móc nặng phải chờ đợi tốn kém rất nhiều chi phí, làm lệch kế hoạch chuẩn bị về nhân công lẫn vật tư của nhà thầu", anh Thắng chia sẻ.

Sự đồng lòng của người dân cùng tinh thần vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương đang từng bước tháo gỡ những "đốm đen" cuối cùng trên công trường. Khi những km mặt bằng sạch hoàn tất, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ không chỉ là tuyến giao thông trọng điểm, mà còn là hành lang kinh tế bứt phá, mở ra chặng đường phát triển mới cho Đồng Nai và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Tổng mức đầu tư toàn dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành khoảng 25,9 ngàn tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75m; riêng đoạn qua phường Bình Phước và phường Ðồng Xoài rộng 25,5m.