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Đảng bộ Chính phủ: Lan tỏa sức mạnh “Dân vận khéo” từ gần 400 mô hình thực tiễn

Thứ Ba, 21:01, 22/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay (22/9), Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng, đánh giá mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Với hơn 2.500 điển hình xuất sắc được biểu dương, phong trào đã tạo đột phá trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Gần 400 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký và công nhận

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ năm 2025 đến nay, các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác dân vận, gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường đối thoại, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở và chăm lo đời sống người lao động.

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Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong triển khai thực hiện, toàn Đảng bộ Chính phủ có gần 400 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký và công nhận, trong đó có 183 mô hình hay, cách làm đang được áp dụng, triển khai hiệu quả; trên 2.500 điển hình “Dân vận khéo” xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được biểu dương, khen thưởng, gồm 110 tập thể và 2.451 cá nhân. Toàn Đảng bộ đã tổ chức 4 cuộc thi, hội thi “Dân vận khéo”.

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Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tại các Đảng ủy trực thuộc. Qua đó nêu lên một số kiến nghị, đề xuất để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn xây dựng, đánh giá, công nhận, khen thưởng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp Đảng bộ Chính phủ giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; xác định “Dân vận khéo” là phương thức quan trọng trong công tác vận động quần chúng và là nhiệm vụ thường xuyên. Trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa nền hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

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Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc triển khai phong trào phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Duy trì, nhân rộng những mô hình đang triển khai hiệu quả, thực chất; chú trọng xây dựng các mô hình mới trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng pháp luật, truyền thông chính sách, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

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Những con đường "đồng thuận" từ dân vận khéo

VOV.VN - Tại khu phố Quang Trung 11, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhiều tuyến đường đang được chỉnh trang, mở rộng. Đằng sau sự thay đổi ấy không chỉ là nguồn lực đầu tư của Nhà nước mà còn là sự đồng thuận của người dân.

Thúy Hằng/VOV1
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