Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

Thứ Ba, 18:51, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đoàn cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

 

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

dang hoa ky niem 136 nam ngay sinh chu tich ho chi minh tai philippines hinh anh 1
Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Philippines)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc trên thế giới. Đại sứ nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ đối ngoại trong thực hiện nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Lại Thái Bình đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác của Đại sứ quán thời gian qua, đồng thời chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đối ngoại trong năm 2026 - năm có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như sự trân trọng của nhân dân Philippines đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam.

Nằm trong khuôn viên Vườn hoa ASEAN giữa lòng khu thành cổ Intramuros - một địa danh lịch sử nổi tiếng và mang tính biểu tượng cao của Manila - tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ thân thuộc, nơi cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, lưu học sinh, cán bộ công tác và du khách Việt Nam tìm đến để tưởng niệm và hướng về đất nước vào các dịp lễ lớn của dân tộc.

PV/VOV-Jakarta
Tag: Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 136 năm Ngày sinh Bác Bác Hồ
Tin liên quan

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh - giá trị trường tồn trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, là nhà ngoại giao kiệt xuất, người đặt nền móng cho nền ngoại giao cách mạng Việt Nam hiện đại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn đuốc soi đường trong kỷ nguyên vươn mình

VOV.VN - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường để hội nhập, đổi mới, phát triển bền vững. Tên tuổi và hình ảnh của Người đã vượt ra ngoài biên giới, trở thành biểu tượng và khát vọng đấu tranh cho hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội trong lòng bạn bè quốc tế.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

VOV.VN - Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

