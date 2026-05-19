Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Philippines)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc trên thế giới. Đại sứ nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ đối ngoại trong thực hiện nhiệm vụ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Lại Thái Bình đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác của Đại sứ quán thời gian qua, đồng thời chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đối ngoại trong năm 2026 - năm có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như sự trân trọng của nhân dân Philippines đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam.

Nằm trong khuôn viên Vườn hoa ASEAN giữa lòng khu thành cổ Intramuros - một địa danh lịch sử nổi tiếng và mang tính biểu tượng cao của Manila - tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ thân thuộc, nơi cộng đồng người Việt Nam tại Philippines, lưu học sinh, cán bộ công tác và du khách Việt Nam tìm đến để tưởng niệm và hướng về đất nước vào các dịp lễ lớn của dân tộc.