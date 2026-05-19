Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/5, Đoàn đại biểu TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dẫn đầu đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn (TP.HCM).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là lãnh tụ của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Cũng trong sáng 19/5, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Buổi lễ được tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu, những mô hình, cách làm sáng tạo…trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng Tháp: Nhiều hoạt động ý nghĩa mừng sinh nhật Bác

Thiết thực kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, tỉnh Đồng Tháp đã và đang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Chương trình văn nghệ mừng sinh nhật Bác từ ngày 18-22/5/2026.

Tối 18/5 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, các nghệ sĩ và diễn viên đã thực hiện các bài ca, múa nhạc với những giai điệu hào hùng và sâu lắng với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước...

Theo Trung tâm văn hóa tỉnh, chương trình là khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kéo dài liên tục từ ngày 18-22/5/2026, với các hoạt động văn hóa như: giao lưu đờn ca tài tử - cải lương; xiếc - ảo thuật; chiếu phim phục vụ nhân dân với tác phẩm “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”.

Trước đó, tại Công viên Tết Mậu Thân (phường Đạo Thạnh), Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức chương trình Diễu hành áo dài và đồng diễn dân vũ với sự tham gia của 600 cán bộ hội viên phụ nữ.

Điểm nhấn ấn tượng trước khi bước vào phần diễu hành là màn đồng diễn múa dân vũ "Xinh tươi Việt Nam" của 360 cán bộ, hội viên phụ nữ. Trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, những động tác uyển chuyển, đồng đều của các chị em tôn vinh nét đẹp hiện đại nhưng không kém phần duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.

UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt trí thức nhân Ngày Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5, đồng thời vinh danh các giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ.

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức vinh danh 19 trí thức được công nhận học hàm giáo sư, phó giáo sư và 63 trí thức được công nhận học vị tiến sĩ trong các năm từ 2022 -2025. Đây là những trí thức đang công tác tại các trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, công nghệ, kinh tế và quản lý xã hội.

Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao niên

Dịp 19/5, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao tặng và truy tặng 657 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên; trong đó có 3 Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Lễ trao Huy hiệu Đảng được tổ chức trang trọng, ý nghĩa.

Lâm Đồng phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Sáng 19/5, tại Công viên Mai Anh Đào trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương- Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2026. Dự lễ phát động có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2026, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".

Ngay sau lễ phát động lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân Đà Lạt đã trồng 1.000 cây xanh với chủ yếu là cây mai anh đào để tạo cảnh quan bên bờ hồ Tuyền Lâm. Trong năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phấn đấu trồng 2.345ha rừng tập trung và hơn 1,6 triệu cây phân tán.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp, việc trồng và bảo vệ cây xanh là chiến lược quan trọng, tỉnh phấn đấu để việc trồng cây dần trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân, cơ quan, đơn vị.

Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại Đền thờ Bác Hồ

Những ngày qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các sở, ngành, địa phương và đông đảo người dân trong thành phố, du khách đã thành lập nhiều đoàn về viếng Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại đây.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ, là minh chứng thiêng liêng cho tấm lòng sắt son, tình cảm thủy chung của nhân dân Cần Thơ đối với Bác.

Năm nào cũng vậy, vào dịp này ông Lê Văn Thống (Tư Thống) ở ấp 8, xã Lương Tâm thường xuyên có mặt tại Đền thờ Bác Hồ để kể cho cán bộ, nhân dân và du khách nghe về lịch sử quê hương, câu chuyện về quá trình hình thành và xây dựng ngôi đền từ thời chiến đến thời bình, về lòng dân nơi đây với Bác Hồ…, trong đó có việc ông mượn tờ giấy bạc 5 đồng, có in chân dung Bác để vẽ lại, sau đó lập bàn thờ, làm lễ truy điệu khi Bác đi xa.

Về đây, sau khi thành kính tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa viếng Bác, nghe những câu chuyện về giá trị văn hóa và giá trị tinh thần từ Đền thờ Bác đối với Đảng bộ và người dân trong vùng, các bộ, nhân dân và du khách còn được dịp ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc khi tham quan thư viện Hồ Chí Minh, Phòng trưng bày, Phòng lưu niệm truyền thống,…tại khuôn viên Đền thờ, qua đó hun đúc thêm lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tiếp bước cha anh xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn thịnh, văn minh, giàu đẹp.

Anh Đinh Minh Quang, công tác tại Trường Sư phạm Đại học Cần Thơ xúc động cho biết: “Lần đầu tiên tôi được ghé viếng, dâng hương lên Bác ngay tại Đền thờ Bác. Trước Bác, tôi cảm thấy cần cố gắng rèn luyện về mặt chuyên môn cũng như là nghiệp vụ, đặc biệt là lý luận chính trị để phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như công tác bồi dưỡng, rèn luyện cho sinh viên trong thời gian tới. Tôi nguyện một lòng học tập theo tấm gương đạo đức của Bác".

Những ngày qua nhiều đoàn đại biểu thuộc nhiều cơ quan, đơn vị cũng đã về đây thành kính tưởng nhớ công ơn của Bác, báo công dâng Bác, phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại xã Lương Tâm như hỗ trợ kinh phí để Ban quản lý Đền thờ Bác Hồ phục vụ tiếp khách; hỗ trợ xây cầu, đường giao thông trong xã; trao tặng quà cho các gia đình có mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, gia đình nghèo; tặng học bổng cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn...

Em Nguyễn Văn Lù- học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Tâm vừa được trao tặng suất học bổng trị giá 5 triệu đồng phấn khởi bộc bạch: "Gia đình con hoàn cảnh khó khăn nhưng con vẫn cố gắng học tập để vượt lên. Con xin hứa là cố gắng học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác để có thành tích tốt trong học tập".

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa tại Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm kính yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đối với Bác. Qua đó, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hun đúc tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ viếng và báo công dâng Bác

Sáng ngày 19/5, tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đối với Người.

Đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ của tỉnh Vĩnh Long cùng tổ chức đoàn đã đến đặt tràng hoa, kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Người, các thành viên trong đoàn nguyện khắc ghi lời dạy của Bác; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong buổi sáng 19/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác, cùng với sự tham dự của hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phường Long Đức. Thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên toàn ngành, đại diện Ban Giám đốc Sở đã báo cáo lên Bác những kết quả nổi bật đạt được từ đầu năm đến nay.

Trong lĩnh vực thể thao, các đội tuyển của tỉnh giành được 124 huy chương tại các giải quốc gia, khu vực và quốc tế. Hoạt động du lịch khởi sắc với tổng lượng khách ước đạt 2 triệu lượt, tăng 14,5% so cùng kỳ; khách quốc tế tăng đột phá đến 111%; doanh thu ước đạt khoảng 2 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 30% so cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ cảm xúc sau khi dâng hương, Đoàn viên Thạch Thị Yến Như bày tỏ: "Tôi thấy bồi hồi, xúc động khi được đến viếng Bác. Noi gương Bác, tôi phấn đấu và cố gắng rèn luyện để cùng xây dựng đất nước ngày càng phát triển".

Những hoạt động diễn ra tại Đền thờ Bác sáng nay, không chỉ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của Người.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tưởng nhớ và tri ân Bác Hồ

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tới Bảo tàng tỉnh Gia Lai tại phường Pleiku, nơi có không gian thờ tự Hồ Chủ tịch, dâng hương tưởng nhớ Người.

Trong không khí vừa thiêng liêng vừa gần gũi, Bảo tàng Gia Lai đã có cuộc gặp gỡ thân tình của nhiều thế hệ cán bộ và nhân dân. Tất cả đều hướng về Bác Hồ với lòng yêu kính và biết ơn sâu sắc. Bà Trịnh Thị Vun, 82 tuổi, trú xã Biển Hồ cho biết, mỗi lần sinh nhật Bác, bà cùng đồng đội là cựu thanh niên xung phong đều đến dâng hoa, dâng hương. Đối với bà Vun, Bác Hồ luôn là điểm tựa tinh thần để mình sống tốt, sống nghĩa tình hơn mỗi ngày, vững niềm tin vào con đường Bác chọn: “Đất nước phát triển là nhờ ơn Bác Hồ, nhờ các anh hùng liệt sĩ đã có công vì nước. Ngày sinh nhật Bác chúng tôi mua hoa quả dâng lên Bác bày tỏ cái cái tâm của mình”.

Trong bộ quân phục chỉnh tề, ông Đỗ Trọng Thạch, cựu chiến binh phường Pleiku, cũng có mặt từ sớm cùng đồng đội để dâng hoa tưởng nhớ Bác. Ông Thạch cho biết, nhiều năm nay, cứ đến ngày sinh nhật Bác, Hội Cựu chiến binh địa phương đều tổ chức cho hội viên đến dâng hương, xem đây là dịp để nhắc nhở nhau tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.

“Hàng năm cứ đến sinh nhật Bác, phường với Hội Cựu chiến binh tổ chức dâng hương dâng hoa đến Bác. Người dân Việt Nam đều nhớ công ơn của Bác. Gìn giữ và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, sau khi rời quân ngũ về cuộc sống đời thường, tôi giáo dục con cháu phấn đấu trở thành công dân tốt, các con tôi giờ cũng đều trưởng thành và cũng đều công tác trong lực lượng vũ trang”.

Cùng với thế hệ đi qua chiến tranh, sinh nhật Bác còn có rất nhiều em nhỏ được cha mẹ, thầy cô đưa đến tham quan, biểu diễn văn nghệ và nghe kể chuyện về Bác Hồ. Cô giáo Phạm Thị Nhã Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Hoa Sen, xã Ia Grai chia sẻ: "Trường mong muốn thế hệ trẻ sau này luôn hướng về cội nguồn, biết ơn Bác và các chú bộ đội đã hy sinh để có được độc lập như ngày hôm nay”.

Hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Bác Hồ tại Campuchia

Sáng 19/5, trong không khí thiêng liêng cùng nhân dân cả nước và kiều bào hướng về cội nguồn, Đảng bộ tại Campuchia đã tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại Phòng thờ Bác bên trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Tham dự buổi lễ, có tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, tập thể Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, đại diện các chi bộ khu vực thủ đô Phnom Penh, đại diện lãnh đạo Tổng Hội Khmer Việt Nam; đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng uỷ Ngô Quốc Thái nêu rõ, năm nay kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Trong không khí phấn khởi đó, Đảng bộ tại Campuchia đã kính cẩn báo công lên Bác những kết quả nổi bật: Về nhiệm vụ chính trị: Đại sứ quán luôn bám sát địa bàn, tham mưu kịp thời. Điểm nhấn là phối hợp tổ chức thành công cuộc gặp cấp cao 3 Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia (tháng 2/2026) và chuyến thăm chính thức của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (tháng 4/2026).

Về ngoại giao kinh tế: Tổ chức hiệu quả Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2026. Trở thành cầu nối vững chắc, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam vững vàng sản xuất, kinh doanh tại địa bàn. Xây dựng Đảng vững mạnh: Toàn bộ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững tư tưởng, nghiêm túc học tập Nghị quyết Đại hội XIV. Nội bộ đoàn kết, không có sai phạm.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, Đảng bộ tại Campuchia còn sát cánh cùng Hội Khmer Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam trong việc kiện toàn bộ máy, tổ chức các hoạt động ngày càng hiệu quả tạo nền tảng vững chắc để nâng cao đời sống cho bà con kiều bào tại Campuchia.

Buổi lễ dâng hương khép lại trong không khí đầm ấm. Những nén hương thơm dâng lên Bác như một lời hứa sắt son của cộng đồng người Việt nơi đây: Luôn đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng tươi đẹp, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đời đời bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Cũng trong sáng 19, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang và Preah Sihanouk (Campuchia) cũng đã trang trọng tổ chức Chương trình Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Đảng bộ tại Ấn Độ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/5 (theo giờ địa phương), Đảng bộ tại Ấn Độ đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn Đảng bộ tại Ấn Độ, do Đại sứ Nguyễn Thanh Hải dẫn đầu đã dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Trước tượng của Người, Đảng bộ tại Ấn Độ nguyện nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa Việt Nam - Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi gây dựng và vun đắp.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi, là công trình có ý nghĩa chính trị - ngoại giao đặc biệt, thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng tình cảm đặc biệt của Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Góc nhìn của tượng được đặt theo hướng nhìn về phía hai thành phố lớn của Việt Nam là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.