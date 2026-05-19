Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn đuốc soi đường trong kỷ nguyên vươn mình

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và là biểu tượng của phong trào giải phóng dân tộc, đồng thời là người bạn lớn của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Tên tuổi và hình ảnh của Người đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, in dấu trong lòng bạn bè quốc tế qua hàng loạt công trình tượng đài, công viên, đại lộ mang tên Hồ Chí Minh tại hơn 20 quốc gia trên khắp các châu lục.

Những công trình ấy chính là minh chứng sống động nhất cho giá trị thời đại và tầm vóc quốc tế trong những di sản mà Người để lại cho nhân loại. Theo thống kê hiện nay, có khoảng 35 công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 22 quốc gia trên thế giới, trải dài khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Điều này thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ của nhân loại đối với Hồ Chí Minh như một nhà lãnh đạo kiệt xuất và biểu tượng văn hóa thế giới.

Tầm nhìn thời đại và những dự báo thiên tài

Trong suốt 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc đã nỗ lực học tập, tiếp cận những luồng tư tưởng tiến bộ. Từ đó, Người nghiên cứu và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Vào thời điểm đó, Chủ nghĩa Mác-Lênin đang soi sáng, chỉ đường cho các dân tộc thuộc địa vùng lên đấu tranh chống áp bức bất công.

Luận điểm nổi tiếng và có giá trị thời đại nhất của Người lúc bấy giờ là: Cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa có thể thành công trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Phân tích về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, đây là điểm khác so với quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin khi cho rằng cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa chỉ có thể thành công khi cách mạng vô sản ở chính quốc thành công.

"Chính với tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo như vậy thì Bác Hồ chúng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam có được thắng lợi rất là vẻ vang", PGS, TS Lý Việt Quang nhấn mạnh.

Hồ Chí Minh vừa bổ sung, phát triển, vừa vận dụng xuất sắc Chủ nghĩa Mác - Lênin trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng thời, Người đã đưa ra những nhận định, dự báo thiên tài.

Cụ thể, trước Cách mạng Tháng Tám, Người đã dự báo Đức sẽ tấn công Liên Xô và Liên Xô sẽ giành chiến thắng, khẳng định đó là thời cơ mới thuận lợi cho dân tộc Việt Nam giành chính quyền. Người cũng dự báo cách mạng sẽ thành công vào năm 1945.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Người dự báo chính xác về việc Mỹ đem không quân và sử dụng máy bay B-52 ném bom, đánh phá Hà Nội.

"Sau này có những nhà nghiên cứu phương Tây đọc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 năm 1941, họ không tin ở thời điểm đó lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng ta đã phán đoán là Đức sẽ tấn công Liên Xô và nếu Đức tấn công Liên Xô thì Đức sẽ thua. Cuối cùng thì chính là các nhà sử học phương Tây như là Giáo sư Style Trainerson đã tìm thấy tài liệu liên quan đến Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ghi lại ở trong kho lưu trữ của Pháp và ông nói với tôi rằng những dòng đó là hoàn toàn chính xác", GS.TS Phạm Hồng Tung cho biết.

Những dự báo thiên tài của Người đã giúp cho cách mạng Việt Nam giành được thế chủ động, rút ngắn thời gian, giảm thiểu hy sinh, mất mát cho đồng bào, chiến sĩ trên con đường đấu tranh giành tự do, thống nhất. Những dự báo chính xác này sau này đã trở thành những đề tài, công trình nghiên cứu của nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.

Ánh sáng soi đường chúng ta đi

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn đấu tranh cho một thế giới hòa bình, công bằng, không có chiến tranh xâm lược và bóc lột. Người chủ trương giải quyết xung đột bằng con đường đối thoại, thương lượng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ghi nhận công lao và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam và toàn thể nhân loại, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh Người là "Danh nhân văn hóa thế giới".

Bảo vệ nền tảng tư tưởng và di sản của Người, Giáo sư, Tiến sĩ Mạch Quang Thắng (Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng) cho rằng: Những ai xuyên tạc, xúc phạm Hồ Chí Minh là xúc phạm đến dân tộc Việt Nam, Nhân dân Việt Nam và xúc phạm đến một Danh nhân văn hóa thế giới.

Giáo sư Mạch Quang Thắng chia sẻ, cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ gắn liền với dân tộc Việt Nam. Nhắc lại đoạn điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Lê Duẩn đọc sáng ngày 09/9/1969 tại Quảng trường Ba Đình, Giáo sư Thắng tâm đắc với câu viết: "Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta".

Trong bài viết "Ánh sáng soi đường chúng ta đi" nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn bộ hệ thống chính trị.

Chúng ta phải: Kiên định nhưng không bảo thủ; đổi mới nhưng không chệch hướng. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hội nhập sâu rộng nhưng phải giữ vững độc lập, tự chủ. Xây dựng bộ máy tinh gọn nhưng phải bảo đảm phục vụ Nhân dân tốt hơn. Phát triển kinh tế mạnh mẽ nhưng phải bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và hạnh phúc của Nhân dân.

Đó cũng chính là tinh thần Hồ Chí Minh trong điều kiện mới: kiên định mục tiêu, sáng tạo phương pháp, thực tiễn trong hành động, nhân văn trong mục đích, lấy dân làm gốc và lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm tối thượng. Càng trong bước chuyển lớn của lịch sử, chúng ta càng phải giữ vững tư tưởng Hồ Chí Minh. Càng tiến bước trên con đường hiện đại hóa, chúng ta càng phải trở về sâu sắc hơn với những giá trị nền tảng mà Người để lại: độc lập, tự do; dân là gốc; đoàn kết; tự lực, tự cường; cần, kiệm, liêm, chính; Đảng trong sạch; Nhà nước phục vụ Nhân dân; phát triển vì con người và vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh của tinh thần yêu nước, trí tuệ thời đại và khát vọng giải phóng con người. Trải qua những biến thiên của lịch sử, tư tưởng ấy vẫn luôn tỏa sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Hôm nay, tư tưởng của Người tiếp tục thể hiện sức sống mãnh liệt trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đó là ngọn đuốc soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam trong thời đại hội nhập, đổi mới và phát triển bền vững.

Dưới ánh sáng ấy, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.