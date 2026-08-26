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Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ mới

Thứ Tư, 18:18, 26/08/2026
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VOV.VN - Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về nội dung bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận; báo cáo về nội dung tiếp nhận; công bố Quyết định của Bộ Chính trị và tổ chức trao quyết định.

Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Tất Thắng, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Quang Đức và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Triệu Tài Vinh cũng được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, việc bàn giao công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là một quyết định chính trị quan trọng, nằm trong chủ trương nhất quán của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Việc bố trí lực lượng tham mưu chiến lược về công tác dân vận về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhằm tạo điều kiện để công tác dân vận gắn kết, gần dân, sát dân hơn.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, trong mọi giai đoạn cách mạng, lòng dân luôn là nền tảng quyết định thắng lợi. Đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều đổi mới lớn về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cải cách càng sâu rộng, đổi mới càng mạnh mẽ thì càng phải dựa vào dân, làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng thuận và cùng tham gia thực hiện. Bởi vậy, việc chuyển giao không làm thu hẹp hay hạ thấp công tác dân vận, mà là sự bố trí lại lực lượng để công tác dân vận mạnh hơn, gần dân hơn và thực chất hơn.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu việc bàn giao được thực hiện theo nguyên tắc nguyên trạng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu; không thất thoát, không bỏ sót, không để khoảng trống và đặc biệt không để công việc bị gián đoạn. Công tác dân vận phải tiếp tục được triển khai đồng bộ, đúng lộ trình tại các địa phương, bảo đảm tính liên tục trong phục vụ nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng, việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ mới là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đồng thời thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị.

Việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và cán bộ làm công tác dân vận, tổ chức, biên chế là cơ sở để Đảng ủy vừa thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo theo Quyết định số 171-QĐ/TW, vừa tham mưu những chủ trương, đường lối, giải pháp lớn về công tác dân vận.

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Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, phân công.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng ủy cùng đội ngũ cán bộ từ Ban Tuyên giáo Trung ương chuyển về phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyệt đối không để việc chuyển giao làm gián đoạn công việc.

Trước mắt, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần khẩn trương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 171-QĐ/TW, trình Bộ Chính trị trong tháng 9/2026.

Đồng thời, rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định về công tác dân vận phù hợp với mô hình tổ chức mới; tập trung thực hiện các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là các nhiệm vụ vừa tiếp nhận, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, Đảng ủy cần khẩn trương rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung tổng thể các văn bản của Đảng về công tác dân vận theo yêu cầu của Trung ương.

Với truyền thống vẻ vang của công tác dân vận, cùng sức mạnh của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ mới được giao; qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

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Công tác Tuyên giáo và Dân vận: Chuyển từ quản lý thông tin sang quản trị niềm tin

VOV.VN - Trong kỷ nguyên số, công tác dư luận xã hội không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải chủ động dự báo, tham mưu và quản trị niềm tin xã hội. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nâng cao hiệu quả thực thi các chủ trương, chính sách.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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