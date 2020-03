Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm dự án 8B Lê Trực

Chiều 18/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban cán sự thành phố và Ban chỉ đạo Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 Thành ủy Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, trong đó có những vấn đề phức tạp, tồn đọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp.



Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Cổng TTĐT Tp Hà Nội)

Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo giải quyết các nội dung còn tồn tại, gây bức xúc trong dư luận như dự án vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực; dự án cống hóa mương Phan Kế Bính (quận Ba Đình); mương Cầu Giấy (quận Cầu Giấy); Khu xử lý chất thải tập trung Nam Sơn (huyện Sóc Sơn); dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước (huyện Mê Linh) và dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông…



Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các vụ việc tồn đọng đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Thủ đô và an ninh nông thôn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Do đó, Thường trực Thành ủy và Ban chỉ đạo Nghị quyết 15 có trách nhiệm đẩy mạnh thực hiện nghị quyết và giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm còn tồn đọng.

Việc giải quyết cần kiên trì, kiên quyết, đảm bảo đúng pháp luật, có lý, có tình và đảm bảo quyền lợi các bên liên quan, làm rõ trách nhiệm của các cấp, của cá nhân, tổ chức.

Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm và nâng cao trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết vấn đề từ sớm, tránh phát sinh những vấn đề mới, xử lý dứt điểm, không để tình trạng chuyển đơn thư khiếu kiện chuyển lòng vòng, phấn đấu để Đảng bộ Hà Nội là đảng bộ gương mẫu trong toàn quốc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ, công việc này là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, và là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách từ nay đến hết năm 2020.

"Năm 2020 phải coi như năm cao điểm để đẩy mạnh hiệu lực, hiệu quả cũng như kết quả của Ban chỉ đạo 15 và Chỉ thị 15. Nhất là trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền và trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu. Kiên quyết, nhưng cũng phải kiên trì, quyết liệt xử lý dứt điểm được những việc nổi cộm để tạo môi trường thuận lợi cho Đại hội đảng bộ các cấp theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau” - ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh./.