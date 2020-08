Trung tướng Đỗ Danh Vượng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc (6 và 7/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc. Trung tướng Đỗ Danh Vượng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, với 100% phiếu bầu.



Trung tướng Đỗ Danh Vượng tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy (Ảnh: Trương Thúy Hằng - Báo Biên phòng)

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng đã quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên các chủ trương, giải pháp trong xây dựng và bảo vệ biên giới, xử lý tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.



Đảng bộ BĐBP đã duy trì và triển khai nhiều mô hình, chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới vững mạnh. Thực hiện Kết luận số 86 về thí điểm tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện trên địa bàn biên giới, biển đảo cả nước; cán bộ BĐBP tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới; thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.



Nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo do BĐBP đề xuất và thực hiện bằng tất cả tình thương, trách nhiệm đối với đồng bào nơi biên giới, như: Phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chương trình Thầy giáo quân hàm xanh- Nâng bước em tới trường”, chương trình “Mái ấm và bò giống cho người nghèo nơi biên giới hải đảo”, chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương…

Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh quên mình giúp dân trong phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn đã in đậm trong tâm trí nhân dân. Đặc biệt, suốt từ tháng 2 tới nay, gần 7.000 CBCS biên phòng đã căng mình tại 1.600 tổ chốt, tuần tra kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, nhường nơi ăn chốn nghỉ cho người nhập cảnh thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid 19. Những hình ảnh đó góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao đẹp Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.



Hiện toàn lực lượng BĐBP đang nhận giúp đỡ 142 xã biên giới, 4.442 hộ dân giảm nghèo nhanh và bền vững. Đến nay, lực lượng BĐBP đã thực hiện thành công hơn 200 dự án kinh tế xã hội ở 44 tỉnh, thành phố biên giới, với tổng số vốn đầu tư hơn 2000 tỷ đồng. Các đơn vị cũng triển khai thành công 15 dự án định canh, định cư, xây dựng cụm kinh tế biên giới và điều chỉnh, sắp xếp dân cư khu vực biên giới, góp phần ổn định bền vững cho hàng nghìn hộ dân tại các xã khó khăn trọng điểm trên toàn tuyến biên giới.



Với chủ đề đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, 284 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ BĐBP có trách nhiệm chính trị to lớn, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tính chiến đấu, đề cao tinh thần tự phê bình để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được cùng yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm quý báu.



Kết quả Đại hội nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của các đại biểu (Ảnh: Trương Thúy Hằng - Báo Biên phòng)

Trên tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới”, đại hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP và xây dựng Đảng bộ BĐBP từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, bầu Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP khóa mới có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và lực lượng BĐBP chủ động, tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân thực sự của dân, vì dân và do dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới./.