Đánh giá cán bộ cần thường xuyên, thực chất, tránh cuối năm mới "đến hẹn lại lên"

Tại Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, Bộ Chính trị đề ra 4 quan điểm, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện với tinh thần bảo vệ người dám làm, đồng thời xác định rõ trách nhiệm đối với người không chịu làm, Nghị quyết cũng đặt ra 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện. Trọng tâm là tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm; bảo vệ cán bộ phải thực chất, nhưng ranh giới bảo vệ phải rõ ràng; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi; coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống.

Ảnh: Thanh Hiếu

Cán bộ là nhân tố quyết định. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng, sàng lọc. Hằng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương phải xác định việc khó, điểm nghẽn; giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền, nguồn lực. Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng; người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, uy tín và tín nhiệm của Nhân dân. Không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến; không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót không vụ lợi trong thực hiện công việc đúng chủ trương với hành vi vi phạm để làm thui chột động lực đổi mới.

Để công tác đánh giá cán bộ đạt được chuyển biến thực chất như yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cho rằng, cần xây dựng KPI gắn với vị trí việc làm. Mỗi cán bộ, công chức phải có bảng mô tả công việc và đầu ra, sản phẩm rõ ràng theo tuần, tháng, quý. Sản phẩm đó phải có thể đo lường bằng số liệu, tiến độ và chất lượng, tránh đánh giá chung chung.

Bên cạnh đó, việc đánh giá cần được thực hiện đa chiều và liên tục, không chỉ là đánh giá của lãnh đạo, cấp trên xuống, mà cần cả đánh giá ngang hàng của đồng nghiệp, đánh giá của cấp dưới đối với cấp trên, đặc biệt là đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ công. Quá trình đánh giá cần thực hiện thường xuyên, liên tục, thực chất, tránh đợi đến cuối năm mới đánh giá kiểu “đến hẹn lại lên”.

Ảnh minh họa. Nguồn Thanh Hiếu

Trong đánh giá cán bộ, PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh cần coi trọng năng lực xử lý khủng hoảng và những việc khó, việc tồn đọng, những việc khẩn cấp chưa có tiền lệ, đây cũng chính là thước đo chính xác nhất đối với cán bộ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn ĐBQH Thành phố Hải Phòng cũng đồng quan điểm cho rằng, việc sử dụng KPI để đánh giá chất lượng công chức, viên chức là điều kiện quan trọng để xây dựng được một bộ máy công vụ tốt. Với khối lượng công việc rất nhiều, vừa khó, vừa gấp và đòi hỏi tư duy sáng tạo như hiện nay, bắt buộc mỗi công chức cần phải được đánh giá để bố trí, sắp xếp công việc cho phù hợp.

"Thực tế từ trước đến nay cho thấy, số lượng công chức, viên chức thì rất nhiều nhưng người thực sự làm được việc lại ít, người làm được việc được bố trí đúng vị trí, đúng sở trường lại càng khó hơn. Việc chúng ta sử dụng KPI hiện nay vừa mang ý nghĩa là điểm số đánh giá năng lực tổ chức thực hiện của công chức, viên chức đó, đồng thời giúp xác định chính xác vị trí việc làm gắn với KPI.

Với cách thức gắn vị trí việc làm với KPI trong một thời gian sẽ sàng lọc được những con người thực sự có năng lực và gắn bó. Song hành với việc đánh giá KPI, cần phải gắn liền với mức lương mà cán bộ, công chức đó được hưởng. Tức là quyền lợi và trách nhiệm phải đi liền với nhau. Với cách hiểu này, KPI là một công cụ rất quan trọng để chúng ta có thể xây dựng được một bộ máy công vụ tốt”, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, để việc đánh giá công chức, viên chức qua KPI đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới, có 4 vấn đề cốt lõi cần thực hiện: Thứ nhất, phải đẩy mạnh số hóa dữ liệu. Thứ hai, phải đảm bảo liên thông, kết nối các cơ sở dữ liệu. Thứ ba, sắp xếp vị trí đúng người, đúng việc. Thứ tư, phải có cơ chế trọng dụng, sử dụng được người tài, nâng cao yêu cầu chất lượng công việc cũng cần đi kèm chế độ đãi ngộ tương xứng.