Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong thi đua, khen thưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 14/7 truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại phiên họp lần thứ hai của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Thủ tướng cho biết các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai đồng bộ, bám sát các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ động tham mưu, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nổi bật là việc trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Các bộ, ngành, địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề khó khăn, cấp bách và thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển. Thủ tướng biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều hạn chế. Một số phong trào thi đua vẫn còn mang tính hình thức, chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh còn chậm. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng nể nang, bệnh thành tích trong khen thưởng; việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh cả nước bước vào năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với khối lượng công việc lớn và mục tiêu tăng trưởng cao, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững '2 con số' giai đoạn 2026-2030", khẩn trương xây dựng chương trình hành động với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, sát thực tiễn và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh phong trào thi đua không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu thi đua cần được lượng hóa, đánh giá bằng kết quả đầu ra, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và các chỉ số phát triển làm thước đo.

Việc đánh giá có thể căn cứ vào các tiêu chí như tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia, xử lý các dự án tồn đọng, hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và sản xuất, kinh doanh.

Về công tác khen thưởng, Thủ tướng yêu cầu đổi mới theo hướng thực chất, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người lao động trực tiếp, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân có mô hình mới, sáng kiến đột phá, tạo sức lan tỏa lớn.

Đồng thời, cần kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia; Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ; tham gia cứu hộ, cứu nạn động đất tại Venezuela; xây dựng trường bán trú tại các xã biên giới; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong điều kiện khó khăn và xây dựng khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tiêu cực.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực này. Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá thi đua với các chỉ số đo lường cụ thể; việc chấm điểm, bình xét phải dựa trên dữ liệu thực, bảo đảm khách quan, minh bạch, đồng thời cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và giấy tờ trong hồ sơ khen thưởng, tạo thuận lợi cho cơ sở và các đối tượng được khen thưởng.