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Khơi dậy tinh thần thi đua thực chất, xóa bỏ tư duy ỷ lại và bệnh thành tích
Thứ Ba, 18:00, 07/07/2026

Khơi dậy tinh thần thi đua thực chất, xóa bỏ tư duy ỷ lại và bệnh thành tích

VOV.VN - Tại Phiên họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra những lời thẳng thắn, chỉ trực diện vào những căn bệnh cố hữu: sự ỷ lại, tính hình thức và căn bệnh thành tích đang làm xói mòn ý nghĩa của các phong trào thi đua.

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Lại Hoa/VOV
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