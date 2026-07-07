Khơi dậy tinh thần thi đua thực chất, xóa bỏ tư duy ỷ lại và bệnh thành tích

VOV.VN - Tại Phiên họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra những lời thẳng thắn, chỉ trực diện vào những căn bệnh cố hữu: sự ỷ lại, tính hình thức và căn bệnh thành tích đang làm xói mòn ý nghĩa của các phong trào thi đua.
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các phong trào thi đua phải xuất phát từ thực tiễn, gắn với nhiệm vụ cụ thể, lấy kết quả và sản phẩm đầu ra làm thước đo, đồng thời đổi mới công tác khen thưởng theo hướng thực chất, minh bạch.
VOV.VN - Chiều 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cho ý kiến về việc phong, truy tặng các danh hiệu Anh hùng.
VOV.VN - Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cho rằng: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ.