ĐBQH đề xuất "luật hóa" việc hoán đổi ngày nghỉ lễ, đề xuất nghỉ thêm ngày 27/7

Chiều 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Góp ý sửa đổi Bộ luật Lao động, đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) cho rằng, việc công bố lịch nghỉ lễ hoán đổi quá sát thời điểm diễn ra đã gây ra nhiều bất cập, khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành du lịch vốn là ngành kinh tế mũi nhọn rơi vào thế bị động. Không chỉ doanh nghiệp, ngay cả kế hoạch làm việc của các cơ quan Nhà nước cũng gặp khó khăn trong việc sắp xếp do thiếu các nguyên tắc cố định.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An (Ảnh: quochoi.vn)

Theo đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Việt Nam có 12 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương trong năm, con số này gần tương đương mức trung bình 13 ngày/năm của khu vực Đông Nam Á và cao hơn khu vực châu Âu. Do đó, theo đại biểu, bên cạnh việc xem xét thêm ngày nghỉ, giải pháp căn cơ và thiết thực hơn là xây dựng cơ chế điều chuyển, hoán đổi linh hoạt và minh bạch.

Đại biểu kiến nghị đưa các nguyên tắc hoán đổi ngày nghỉ trực tiếp vào Bộ luật Lao động. Pháp luật nhiều nước quy định rất rõ ràng, nếu có một ngày làm việc xen giữa kỳ nghỉ lễ và kỳ nghỉ cuối tuần thì ngày đó tự động được hoán đổi thành ngày nghỉ và làm bù vào thứ Bảy kế tiếp, hoặc sử dụng ngày nghỉ phép năm. Đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đại biểu đề xuất tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia có nét văn hóa tương đồng (như Trung Quốc, Đài Loan) để luật hóa cụ thể.

Đặc biệt, đại biểu Hoàng Minh Hiếu kiến nghị thời điểm công bố nên được thực hiện ngay vào dịp nghỉ lễ 30/4 của năm trước. Việc công bố vào kỳ nghỉ đầu tiên của năm không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhờ sự quan tâm lớn của dư luận, mà còn giúp toàn xã hội, từ cơ quan Nhà nước đến doanh nghiệp và người dân, chủ động xây dựng kế hoạch cho cả năm tiếp theo.

Đồng quan điểm, đại biểu Lê Trung Quân, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh việc luật hóa các nguyên tắc hoán đổi sẽ giúp lịch nghỉ đương nhiên được hệ thống tự động cập nhật cho nhiều năm tới mà không cần cơ quan quản lý phải xem xét, ban hành thông báo thủ công từng năm. Giải pháp này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí hành chính, đồng thời hỗ trợ người dân dễ dàng tra cứu qua các ứng dụng lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, hội nhập quốc tế.

Đại biểu Lê Trung Quân, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: quochoi.vn)

Đại biểu Lê Trung Quân đề xuất đẩy thời hạn công bố lên trước ngày 30/6 của năm hiện tại cho năm tiếp theo, để bảo đảm thời gian tối thiểu 6 tháng cho các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động chủ động xây dựng kế hoạch.

Đại biểu Võ Văn Hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long) đề xuất bổ sung vào Luật Lao động quy định người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương 1 ngày vào ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) để tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước. Đại biểu cho biết, đây cũng là ý kiến được nhiều cử tri đề xuất.